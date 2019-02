Si gioca in Serie A e B con Juventus e Milan in campo. Ricco programma domenicale con i principali campionati europei

Domenica 10 febbraio con un programma fitto di incontri. Partiamo dai primi risultati nella notte in Paraguay con il successo esterno dell’Olimpia Asuncion sul Sol De America 1-0 mentre in Nuova Zelanda l’Auckland City sconfigge 2-1 il Wellington Phoenix Res 2 così come il Team Wellington 3-1 l’Eastern Suburbs. Giornata di OFC Champions League in Australia e Oceania con 4 partite giocate. Pirotecnico 3-3 tra Toti City e Tefana e colpi esterni di Lautoka e Hienghene per 5-0 rispettivamente sul Morobe Wawens e Malampa Revivors. In A-League australiana la capolista Perth Glory passa 2-1 sul Melbourne Victory. Sfogliando l’elenco dei match ancora da disputare e seguire in diretta partiamo da quelli che avranno anche il supporto della webcronaca. In Serie A si apre con il lunch match Bologna – Genoa mentre alle 15 tre partite interessanti in chiave salvezza per Frosinone e Udinese. Stesso orario in B per Foggia – Pescara con i biancazzurri chiamati a dare risposte dopo la debacle della scorsa giornata in casa nello scontro diretto con il Brescia e con quest’ultimi assieme al Palemo già vincenti in questa giornata visto che hanno giocato ieri. Alle 18 molto interessante Sassuolo – Juventus, importante test per i bianconeri in attesa dell’impegno di Champions League e alla luce dell’ultimo mezzo passo falso casalingo con il Parma. Chiuderà il programma della A la partita casalinga del Milan con il Cagliari, banco di prova per testare meglio i meccanismi offensivi dei rossoneri alla luce dell’arrivo di Piatek a gennaio che ha già rivitalizzato il fronte offensivo. Anche la Serie C inserita tra i risultati del giorno così come i principali match in Europa. Tra questi come non seguire la sfida della Premier League tra Manchester City e Chelsea delle 17. Non da meno curiosità per diversi club europei che saranno poi impegnati in Coppa durante la settimana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno aggionati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]