Verona – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Crotone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Domenica 10 febbraio alle ore 21 andrà in scena Verona – Crotone, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione veneta che viene dal pareggio col Carpi ed in classifica occupa la sesta posizione con 32 punti. Dall’altra parte ci sono i pitagorici che sono reduci dal pari casalingo contro il Livorno ed in classifica occupano la sedicesima posizione, in coabitazione col Carpi, con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI VERONA – La formazione di Grosso dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Empereur e Vitale sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bianchetti e Dawidowicz. A centrocampo Colombatto in cabina di regia con Danzi e Zaccagni mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Lee, Di Carmine e Di Gaudio.

QUI CROTONE – La formazione guidata da Stroppa dovrebbe scendere in campo col 5-3-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Sampirisi e Firenze sulle corsie esterne mentre nel mezzo Spolli, Vaisanen e Golemic. A centrocampo Barberis in cabina di regia con Zanellato e Rohden mezze ali mentre davanti tandem composto da Pettinari e Simy.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Verona – Crotone, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Verona – Crotone

VERONA (4-3-3): Silvestri; Emperuer, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Danzi, Colombatto, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio. Allenatore: Grosso

CROTONE (5-3-2): Cordaz; Sampirisi, Spolli, Vaisanen, Golemic, Firenze; Zanellato, Barberis, Rohden; Pettinari, Simy. Allenatore: Stroppa

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi