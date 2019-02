I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla ventitreesima giornata del campionato di Serie A

II pronostici calcio di domenica 10 febbraio riguardano esclusivamente la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Bologna – Genoa under 2,5 (ore 15)

Il Bologna di Mihajlovic, fresco vincitore a sopresa a San Siro contro l’Inter, ospita il Genoa, a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria a Empoli e il pari interno con il Sassuolo. Diciassette punti per i felsinei, ventiquattro per il Grifone.

Atalanta – Spal 1 (ore 15)

L’Atalanta, che dopo la vittoria a Cagliari è sorprendentemente quinta con 35 punti, attende la Spal, quattordicesima con tredici lunghezze in meno e reduce dal pareggio casalingo contro il Torino.

Sampdoria – Frosinone 1 (ore 15)

La Sampdoria, che dopo la sconfitta subita in casa del Napoli è ottava con 33 punti, riceve il Frosinone, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Frosinone e penultimo a quota 13.

Sassuolo – Juventus over 2,5 (ore 18)

Il Sassuolo, che al Mapei Stadium non perde da più di un mese e che in classifica è undicesimo con 30 punti, ospita la Juventus, capolista ma reduce da una settimana difficile che l’ha vista uscire dalla Coppa Italia e non andare oltre il pareggio casalingo contro il Parma

Milan – Cagliari 1 (ore 20.30)

Il Milan proviene dal pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Roma ed è quarta con 36 punti; lunghezze in meno; quindici lunghezze in meno per il Cagliari, quindicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

Bologna – Genoa under 2,5 (1,60)

Atalanta – Spal 1 (1,30)

Sampdoria – Frosinone 1 (1,50)

Torino – Udinese 1 (1,73)

Sassuolo – Juventus over 2,5 (1,75)

Milan – Cagliari 1 (1,43)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 135 euro