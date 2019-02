Pronostici del 9 febbraio 2019

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi della ventitreesima giornata del campionato di Serie A e alla ventitreesima giornata di Serie B

Dopo gli anticipi Lazio – Empoli e Chievo – Verona il campionato di Serie A propone altre due gare della ventitreesima giornata. Si gioca, però, anche il turno numero ventitre del campionato cadetto, aperta da Salernitana – Benevento. I pronostici calcio di sabato 9 febbraio riguardano complessivamente sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno

Fiorentina – Napoli 2 (ore 18)

Big match della ventitreesima giornata del Campionato di Serie A. La Fiorentina, nona con 31 punti, è in cerca del quinto risultato utile consecutivo; il Napoli, dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, riparte dalla seconda posizione a -9 dalla capolista Juventus.

Parma – Inter 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Il Parma, che nel turno precedente ha fermato la Juventus sul risultato di 3-3, è dodicesimo con 29 punti. Undici lunghezze in più e voglia di riscatto per l’Inter, reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia e dal conseguimento di un solo punto in due partite.

Cittadella – Spezia 1 (ore 15)

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cosenza e in classifica è ottavo con 30 punti. Una lunghezza in più per lo Spezia, settimo e reduce dalla vittoria casalinga contro la Cremonese.

Cremonese – Padova under 2,5 (ore 15)

Match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Spezia e in classifica è undicesimo con 26 punti. Dieci lunghezze in meno per il Parma, fanalino di coda del torneo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro la Salernitana.

Perugia – Palermo under 2,5 (ore 15)

Incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato cadetto. Il Perugia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Ascoli e in classifica è nono con 29 punti. Nove lunghezze in più per il Palermo, che nelle ultime due partite ha conquistato solo un punto e , a seguito di ciò, ha perso il primato a vantaggio del Brescia.

Padova – Salernitana under 2,5 (ore 15)

Match valido per la ventiduesima giornata del campionato cadetto. Il Padova proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Venezia ed è il fanalino di coda del torneo con 15 punti. Dodici lunghezze in più per la Salernitana, decima e reduce dalla sconfitta rimediata in casa contro il Lecce.

Brescia – Carpi 1 (ore 18)

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Il Brescia proviene dalla schiacciante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Pescara ed è la capolista con 39 punti, a +1 dal Palermo. Ventun lunghezze in meno per il Carpi, diciassettesimo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro la capolista Palermo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 9 febbraio 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 262 euro