Sassuolo – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

REGGIO EMILIA – Domenica 10 febbraio alle ore 18 andrà in scena Sassuolo – Juventus, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dal pareggio contro il Genoa ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 30 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che vengono dal clamoroso pareggio subito in rimonta dal Parma ma in classifica occupano saldamente il primo posto con 60 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 febbraio alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Lirola e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Magnani e Peluso. A centrocampo Sensi in cabina di regia con Locatelli e Bourabia mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Berardi, Babacar e Djuricic.

QUI JUVENTUS – La compagine bianconera dovrebbe rispondere con un modulo speculare: Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cancelo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rugani e Caceres. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Dybala, Ronaldo e Mandzukic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Sassuolo – Juventus, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 1 (canale 251).

Le probabili formazioni di Sassuolo – Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

STADIO: Mapei Stadium