Genoa-Lazio: gara rinviata a data da destinarsi a seguito della morte di Papa Francesco

Diretta Genoa-Lazio di Lunedì 21 aprile 2025: formazioni e tabellino.

GENOVA – Lunedì 21 aprile 2025, lo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova sarà il palcoscenico di un incontro cruciale tra Genoa e Lazio. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti: il Genoa cerca di costruire su una stagione positiva dopo aver conquistato la salvezza, mentre la Lazio vuole risollevarsi dopo l’amara eliminazione dalla Europa League.

Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, si presenta a questa sfida con un bagaglio di 39 punti, sufficienti per garantirsi un posto nella massima serie per la prossima stagione. Le ultime sei partite hanno visto il Grifone in grande forma, con cinque vittorie su sei, e ora l’obiettivo è quello di superare Udinese e Torino nella classifica.

Dall’altro lato del campo, la Lazio di Marco Baroni è chiamata a reagire dopo una deludente uscita dall’Europa League contro il Bodo/Glimt. Con solo tre punti di distanza dal quarto posto, i biancocelesti devono assolutamente raccogliere punti per mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Nonostante le assenze significative di Tavares, Patric e Isaksen, la squadra è decisa a mettere in campo tutte le proprie forze per tornare a conquistare la vittoria. La panchina e l’approccio tattico saranno cruciali per affrontare un Genoa in gran forma.

Negli ultimi dieci anni, la Lazio ha dominato nei confronti diretti contro il Genoa, con 11 vittorie su 17 incontri e ben 39 reti segnate, il che sugli fa sperare in un risultato positivo. Tuttavia, il momento attuale gioca a favore del Genoa, che nel 2025 non ha ancora subito sconfitte tra le mura domestiche, accumulando 16 punti in sei partite.

Tabellino minuto per minuto

GENOA: Leali N., Sabelli S., De Winter K., Vasquez J., Martin A., Frendrup M., Masini P., Zanoli A., Miretti F., Thorsby M., Pinamonti A.. A disposizione:



LAZIO: Mandas C., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Pellegrini Lu., Guendouzi M., Rovella N., Pedro, Dele-Bashiru F., Zaccagni M., Castellanos T.. A disposizione:



Presentazione partita

QUI GENOA – Possibile difesa a quattro con Sabelli e Martin esterni. Sulla mediana dovrebbe esserci Masini con Frendrup. Vitihna in vantaggio su Thorsby come trequartista assieme a Zanoli e Miretti ma non si esclude la presenza di Messias con Pinamonti di punta.

QUI LAZIO – Pesanti assenze per Baroni che oltre allo squalificato Isaksen non potrà contare sull’infortunato Nuno Tavares. In difesa spazio a Gigot per far rifiatare Romagnoli mentre sulla mediana dovremmo trovare Guendouzi e Rovella. Verso il recupero dal primo minuto per Castellanos che sarà sostenuto dal trio Marusic, Dia, Zaccagni.

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Messias, Vitinha, Miretti; Pinamonti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Genoa – Lazio , valida per la giornata 33 del campionato Serie A , verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su 214 DAZN Zona ,DAZN 1, SKY Go Italia . Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Dalle ore 18:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.