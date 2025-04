Parma-Juventus: gara rinviata a data da destinarsi a seguito della morte di Papa Francesco

Diretta Parma-Juventus di Lunedì 21 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PARMA – Lunedì 21 aprile, alle ore 20:45, allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma, andrà in scena Parma-Juventus, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

In palio punti importantissimi: da un lato per la salvezza e dall’altro per conquistare un posto in Champions. I Ducali arrivano dallo 0-0 rimediato sul campo della Fiorentina e sono sedicesimi a quota 28. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, tredici pareggiate e quattordici perse, trentasette reti realizzate e cinquantuno incassate. I bianconeri sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Lecce e sono quarti con 59 punti, frutto diquindici vittorie, quattordici pareggi e tre sconfitte, quarantasette gol fatti e ventinove subiti. Nelle ultime cinque sfide il Parma ha collezionato cinque punti (non vince, però, dallo scorso 22 febbraio), la Juventus sette. All’andata, lo scorso 30 ottobre, finì 2-2.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: PARMA-JUVENTUS Lunedì 21 aprile dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tudor alla vigilia

“In generale vedo che la squadra sta crescendo, ha alzato l’intensità nella fase difensiva, soprattutto quando difendiamo alti. Ma la cosa positiva è che c’è voglia di essere aggressivi nella compattezza. Mi aspetto quindi una partita seria, in cui faremo quello che abbiamo preparato: il Parma ha dimostrato con l’Inter che è una squadra da prendere con le molle, non dovremo sbagliare niente, perché quel 2-2 lo hanno preso con merito”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceccon, mentre Bonacina sarà il IV Ufficiale. Al VAR, invece, è stato designato Di Paolo con Manganiello in qualità di AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PARMA – Indisponibili Kowalski, Cancellieri, Charpentier, Osorio, Benedyczak e Mihaila. Chivu dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Suzuki in porta e con una difesa a tre formata da Vogliacco, Leoni e Valenti. In cabina di regia Keita con Sohm e Bernabé mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Delprato e Valeri

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Assenti per infortunio Bremer, Cabal, Gatti, Koopmeiners, Mbangula e Milik. Tudor dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con Kalulu, Veiga e Kelly pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Locatelli e Thuram mentre McKennie e Weah dovrebbero agire sule corsie esterne. Sulla trequarti Nico Gonzalez e Yildiz, di supporto all’unica punta Vlahovic.

Le probabili formazioni di Parma-Juventus

PARMA (3-5-2) – Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Bernabé, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: