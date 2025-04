Fiorentina-Parma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Parma di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Domenica 13 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Artemio Franchi”, la Fiorentina affronterà il Parma nella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Dopo il successo contro il Celjie in Conference League, la Viola si rituffa in campionato in attesa del match di ritorno. I ragazzi di Palladino, dopo il 2-2 ottenuto a San Siro contro il Milan, sono ottavi con 45 punti, frutto di quindici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte, quarantanove gol fatti e trentadue subiti. I Ducali, invece, sono reduci dal pari casalingo per 2-2 contro l’Inter e sono sedicesimi a quota 27. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, dodici pareggiate e quattordici perse, trentasette reti realizzate e cinquantuno incassate. Nelle ultime cinque sfide la Fiorentina ha collezionato sette punti, il Parma quattr. All’andata, lo scorso 17 agpsto, finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

I convocati della Fiorentina

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Pablo Marì, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale della sfida il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR Federico La Penna di Roma 1, assistito da Ivano Pezzuto di Lecce.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Dopo il turnover significativo osservato in Slovenia, Raffaele Palladino si prepara a schierare nuovamente la formazione titolare. Davanti a De Gea, la difesa a tre vedrà l’inserimento di Pablo Marì al posto di uno tra Comuzzo e Pongracic, affiancato dal capitano Ranieri. Dodo torna sulla destra, mentre Parisi occupa la sinistra al posto di Folorunsho. In mediana, Fagioli e Cataldi saranno affiancati da uno tra Ndour e Adli per rifiatare Mandragora. In attacco, la coppia Gudmundsson-Kean.

COME ARRIVA IL PARMA – Dopo il 3-5-2 schierato contro l’Inter, il tecnico Chivu dovrebbe ripristinare il modulo 4-3-3. Davanti a Suzuki, lun difesa formata sa Delprato, Valenti, Vogliacco e Valeri. A centrocampo, è previsto il rientro di Bernabé dal primo minuto, coadiuvato da Sohm e uno tra Keita ed Hernani. Sulle fasce, in seguito alla squalifica di Almqvist e all’assenza di Cancellieri, Ondrejka occuperà la sinistra, mentre Man sarà confermato a destra. In attacco, Bonny risulta favorito su Pellegrino.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: