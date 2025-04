Cagliari-Fiorentina: gara rinviata a data da destinarsi a seguito della morte di Papa Francesco

Diretta Cagliari-Fiorentina di lunedì 21 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Lunedì 21 aprile 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Fiorentina, gara valevole per la trentatreesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione di Davide Nicola reduce dalla sconfitta di San Siro con l’Inter (3-1) dopo il pareggio senza reti di Empoli e la vittoria casalinga con il Monza (3-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Raffaele Palladino che hanno staccato l’accesso alla semifinale di Conference League e in campionato vengono da due pareggi consecutivi dopo le prestigiose vittorie con Atalanta (1-0) e Juventus (3-0).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto dieci punti nelle cinque partite giocate nel 2025, vanno a caccia del secondo successo interno consecutivo per allontanare ulteriormente la zona retrocessione attualmente delimitata da Venezia ed Empoli e distante cinque lunghezze. I viola, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono in campionato dallo scorso 26 gennaio all’Olimpico di Roma con la Lazio (1-2), hanno fame di punti per agganciare le piazze europee e continuare a sperare anche di raggiungere le prime quattro posizioni in classifica che valgono l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono alla Fiorentina: 39 vittorie, 25 sconfitte e altrettanti pareggi. Risale al 10 novembre 2019 l’ultimo successo del Cagliari contro i viola: 5-2 con gol di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan oltre alla doppietta di Vlahovic. L’ultimo confronto all’Unipol Domus della passata stagione vide la Fiorentina imporsi 3-2 grazie alle reti di Bonaventura, Deiola, Kingstone, Nico Gonzalez e Arthur. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Alessandro Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale: Marco Monaldi di Macerata. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia assistito da Daniele Doveri di Roma 1.

Le parole di Davide Nicola

“La Fiorentina è una squadra molto qualitativa e cinica. È una squadra capace di cambiare pelle in corsa. Ha tanti giocatori con caratteristiche differenti tra loro, possiede una rosa ricca di alternative, ma il Cagliari deve fare una partita consapevole delle sue chance. Io sono fiducioso dei ragazzi che stanno crescendo: penso a Coman a Milano, tutti stanno entrando nella condizione migliore. Sanno prendere l’iniziativa, ma scelgono a volte anche di non prenderla. Credo che sia un piano strategico, che potrebbe dipendere dal fatto di giocare tanto e di dover gestire le energie. Dovremo limitarli, senza limitare noi stessi. Mi auguro sia una partita molto aperta al gioco. Vogliamo fortemente dimostrare che abbiamo voglia di fare bene. Più che mai questo è il momento di spingere”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci

Difensori: Augello, Palomino, Luperto, Mina, Zappa, Obert

Centrocampisti: Adopo, Makoumbou, Prati, Viola, Marin, Zortea, Gaetano, Felici

Attaccanti: Piccoli, Pavoletti, Kingstone, Coman, Luvumbo

I convocati della Fiorentina

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Pablo Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Davide Nicola dovrà fare a meno di Jankto e dello squalificato Deiola. Tra i pali Caprile, al centro della difesa Mina e Luperto con Zappa e Augello ai lati. Zortea e Luvumbo agiranno sugli esterni con Adopo e Prati in cabina di regia. In atttacco c’è Viola tra le linee a supporto di Piccoli.

QUI FIORENTINA – Assenti Colpani e Gosens tra le fila dei viola. In porta De Gea con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Mandragora, Cataldi e Fagioli con Dodò e Gosens sulle corsie esterne. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Gudmundsson e Kean.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Prati, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.