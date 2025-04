Diretta Inter-Milan di Mercoledì 23 aprile 2025: trascinata da una doppietta di Jovic la squadra di Conceiçao chiude i giochi nel finale con Reijnders

MILANO – Mercoledì 23 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Inter, ritorno della semifinale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

La gara di andata, venti giorni, fa si concluse sull risultato di 1-1, con reti di Abraham e Calhanoglu. Quindi, la qualificazione alla finalissima é ancora tutta da definire. In caso di parità al termine dei 90′ si procederà con temoi supplementari ed, eventualmente, con i calci di rigore. La vincebte affronterà chi, nell’altra semifinale, passerà il turno tra Empoli e Bologna.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Milan é arrivato a questo punto della competizione battendo il Sassuolo con il punteggio tennistico di 6-1 e la Roma per 3-1. L’Inter ha avuto la meglio prima sull’Udinese e poi sulla Lazio.

In campionato i nerazzurri vengono dall’1-0 imediato sul campo del Bologna e sono stati raggiunti dal Napoli al primo posto, che occupano a quota 71. Il loro percorso racconta di ventuno partite vinte, otto pareggiate e quattro perse, settantadue reti realizzate e trentadue incassate. I rossoneri sono reduci dallo stop casalingo di misura contro l’Atalanta e sono noni con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentotto subiti. Quest’anno é la quinta volta che le due compagini si incontrano: oltre al pareggio nella semifinake di andata, il Milan ha vinto sia la gara di andata in campionato sia la finalissima di Supercoppa italiania; al ritorn, in Serie A, é finita 1-1.

Quella che andrà in scena sarà la stracittadina numero 244 tra tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore dell’Inter con 91 vittorie contro le 81 del Milan, mentre i pareggi sono stati 71. In Coppa Italia, le due squadre si sono affrontate 28 volte: il Milan ha avuto la meglio in 10 occasioni, mentre l’Inter ha ottenuto 9 successi, con 9 pareggi a completare il quadro.

RISULTATO FINALE: INTER-MILAN 0-3 SECONDO TEMPO 45' senza recupero si chiude la sfida tra Inter e Milan con il successo rossonero per 3-0. Nel primo tempo vantaggio al 36' di Jovic che raddoppia al 5' della ripresa, chiude i giochi al 40' Reijnderds. Milan finalista di coppa giocherà a Roma contro la vincente tra Bologna ed Empoli. Per questa partita è tutto, appuntamento alle prossime dirette 44' chiusura di Thiaw su Arnautovic, corner Inter. Batte Calhanoglu e palla direttamente tra le braccia di Maignan 42' lascia il campo Theo Hernandez per Bartesaghi mentre Joao Felix subentra a Reijnders 40' tris del Milan con Reijnders: buona costruzione palla dei rossoneri da Theo Hernandez a Leao a proseguire sul compagno e diagonale sotto le gambe di Martinez 39' fallo in attacco di Zalewski su Jimenez, senza fretta Thiaw nel rilancio 38' in campo Correa per Darmian 37' altro angolo per il Milan che prova a gestire il tempo in questo finale, palla direttamente tra le braccia di Martinez 33' Jovic e Pulisic lasciano il campo per Abraham e Loftus-Cheek 32' destro ciabattato in area per Calhanoglu, palla larga 29' su cross improvviso di Calhanoglu, verso il secondo palo Arnautovic per un soffio non riesce a impattare sul pallone 29' bella ripartenza con bella giocata di Jovic, ottima chiusura in area di Bisseck 28' imbucata di Lautaro per Arnautovic, conclusione risinnescata dalla difesa per l'intervento comodo di Maignan 25' dribbling stretto di Reijnders su Calhanoglu costretto al fallo, giallo per lui 22' sugli sviluppi di un corner palla dentro di Darmian dal fondo, Pavlovic devia in angolo e sul nuovo tentativo Maignan compie un grande intervento a terra su colpo di testa a botta sicura di de Vrij! 21' cross di Frattesi per il colpo di testa troppo centrale di Lautaro, blocca Maignan 17' altro angolo per il Milan che al momento sembra poter gestire il doppio vantaggio senza troppi patemi, palla sul primo palo su Pavlovic ma colpo di testa alto 16' i rossoneri possono sfruttare gli spazi lasciati con Theo Hernandez per Jimenez, cross deviato sul fondo. Corner verso il secondo palo con la difesa ad alleggerire in fallo laterale 14' lascia il campo Gabbia per Thiaw 13' da Calhanoglu a Mkhitaryan ma conclusione di poco a lato 10' contropiede di Leao in vantaggio su Bisseck in area, cross basso non raggiunto da nessuno 8' rivoluzione nell'Inter con ben 4 cambi: Zalewski per Dimarco, Frattesi per Barella, Arnautovic per Taremi e Calhanoglu per Asllani 7' fermato in offside Jimenez che in area aveva calciato a lato da posizione leggermente defilata 5' Jovic! Raddoppio del Milan! Sugli sviluppi del corner dalla destra sul secondo palo l'attaccante ben appostato anticipa da due passi Martinez 4' insiste il Milan con Reijnders e nuovo giro dalla bandierina 3' primo angolo della ripresa per il Milan con Bisseck che mette una pezza su Leao in area. Sugli sviluppi palla tesa con Martinez che esce un pò a vuoto ma la difesa libera si riparte! Calcio d'avvio battuto adesso dall'Inter PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo con il vantaggio del Milan per 1-0 grazie a una rete di Jovic al 36' minuto. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' assegnati 2 minuti di recupero 45' conclusione dal limite per Bisseck con il sinistro ma è centrale, blocca a terra Maignan 43' dai 25 metri ci prova Mkhitaryan ma conclusione fuori bersaglio 39' cross in area di Asllani, libera la difesa rossonera e qualche istante più tardi su cross basso dalla sinistra, spalle alla porta scarico di Lautaro per Bisseck ma conclusione larga da fuori area 36' Milan in vantaggio! Jovic! Apertura a destra per Jimenez, cross ben calibrato sul secondo palo dove il compagno colpisce di testa sopra a Darmian alla destra di Martinez 33' azione corale dei nerazzurri con Barella in mezzo per Taremi, sponda dietro per Lautaro ma dopo un controllo su pressione di Pavlovic alza al mira anticipando la giocata! 30' gara piuttosto equilibrata in questa prima mezz'ora più Inter ma i rossoneri hanno provato a pungere di rimessa 24' contropiede per l'Inter con Mkhitaryan su Taremi che ai 25 metri difetta del controllo palla finendo per non raggiungerla 22' traversa di Dimarco! Su punizione battuta rapidamente sulla trequarti da Lautaro, Barella allarga per il compagno ma in area scheggia il legno 21' doppio intervento di Maignan su Dimarco in area ma azione viziata da una iniziale posizione di fuorigioco di Lautaro segnalata tardivamente. Conceiçao non l'ha presa bene e viene rimproverato dall'arbitro a evitare proteste 20' Maignan corto per Pavlovic un pò sorpreso spazza il pallone in fallo laterale 17' palla in area per Taremi che viene chiuso nel momento dello scarico quindi sul recupero alto di Dimarco per Lautaro l'argentino finisce in offside 14' attacco centrale dell'Inter, scambio tra Taremi e Bisseck che in area prova a fare tutto da solo ma finisce per perder palla 9' corsia libera per Darmian che dopo una percussione sulla destra in area colpisce in diagonale ma allarga troppo la mira 7' scambio tra Reijders e Pulisic, sul cross palla deviata in angolo per il primo anche per i rossoneri, sul primo palo di testa allontana de Vrij quindi Theo Hernandez rimette troppo lungo in area, palla in fallo laterale 5' da Dimarco a Mkhitaryan, cross dal fondo deviato in angolo, sul primo palo svetta di testa Jovic ad allontanare 4' intervento duro di Leao su Bisseck, punizione e nessun provvedimento disciplinare 1' lancio troppo in profondità di Barella direttamente preda di Maignan Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Milan Inter e Milan in campo, tutto pronto alla sfida ma prima si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco Squadre nel tunnel, pochi minuti e si parte Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti a Inter-Milan. Dalle ore 21 si gioca per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. TABELLINO INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian (dal 38' st Correa), Barella (dall'8 st Frattesi), Asllani (dall'8' st Çalhanoğlu), Mkhitaryan, Dimarco (dall'8' st Zalewski); L. Martínez, Taremi (dall'8' st Arnautović). A disposizione: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard, Zalewski; Berenbruch, Çalhanoğlu, Frattesi; Arnautović, Correa. Allenatore: Inzaghi. MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 14' st Thiaw), Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders (dal 42' st João Félix), Hernández (dal 42' st Bartesaghi); Pulisic (dal 33' st Loftus-Cheek), Jović (dal 33' st Abraham), Leão. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Sottil. Allenatore: Conceição. Reti: al 36' pt Jovic, al 5' st Jovic, al 40' st Reijnders Ammonizioni: Calhanoglu Recupero: 2' pt

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martínez, Taremi. A disposizione: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard, Zalewski; Berenbruch, Çalhanoğlu, Frattesi; Arnautović, Correa. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Sottil. Allenatore: Conceição.

Conceiçao alla vigilia

“È una partita importantissima. I grandi club cercano di arrivare in fondo a tutte le competizioni e l’Inter dimostra la squadra forte che è. Noi vogliamo essere in finale e regalare un titolo ai tifosi. Mi aspetto un Milan molto competitivo con molta fiducia, contro una grande squadra, ma abbiamo tanta motivazione per fare una bella gara. […] “Il modulo è importante ma poi ogni giocatore individuale deve dare il suo controibuto. Sappiamo che dobbiamo difendere i punti di forza dell’Inter, e con l’Inter abbiamo sempre aggiunto un quinto alla linea difensiva anche quando abbiamo utilizzato altri moduli. Sta a noi poi sfruttare i loro punti deboli. Ho visto cose fantastiche in fase offensiva con questo modulo, difensivamente, invece, non siamo stati come vogliamo. Loro sono abituati ad essere in corsa per tutte le competizioni. Non penso siano stanchi perché il recupero dei giocatori oggi è molto veloce. Loro poi hanno una rosa ampia, possono cambiare e la qualità c’è sempre”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto ufficiale sarà Aureliano, VAR dell’incontro Mazzoleni, Assistente VAR Marini.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Inzaghi dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 3-5-2 con Martinez tra i pali e con Pavard, Acerbi e Bastoni pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Darmian e Carlos Augusto. Davanti Lautaro e Correa.

COME ARRIVA IL MILAN – Conceiςao dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3 con Maignan in porta e con una difesa a tre formata da Tomori, Gabbia e Thiaw. In mezzo Fofana e Rejinders mentre Jimenez e Tho Hernandez dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Attacco affidati ad Abraham, affiancati da Pulisic e Leao.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceicao.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Mediaset ha i diritti esclusivi della competizione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infimity e Sportmediaset.