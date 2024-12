Diretta Milan-Sassuolo di Martedì 3 dicembre 2024: doppietta per Chukwueze, a segno anche Reijnders, Leao, Calabria e Abraham

MILANO – Martedì 3 dicembre, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Sassuolo, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Gara secca. In caso di parità dopo 90 minuti si procederà direttamente con i calci di rigore.

Il Milan entra ora nella competizione in virtù della posizione finale in classifica conseguita nello scorso campionato di Serie A. Il Sassuolo, invece, ha già affrontato sue turni, avendo la meglio, nell’ordine, su Sudtirol (1-0) e Brescia (3-1).

In campionato i rossoneri vengono dal 3-0 casalingo contro l’Empoli e sono settimi a quota 22. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, ventitré reti realizzate e quattordici incassate. I neroverdi sono reduci dal 2-0 nel derby contro la Reggiana e sono primi nel torneo cadetto con 34 punti (a +3 dal Pisa), frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e una sconfitte, trentuno gol fatti e dodici subiti. L’ultimo confronto tra le due compagini risale allo scorso 14 aprile quando, in Serie A, finì 3-3.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN-SASSUOLO 6-1 SECONDO TEMPO 45 1' La partita finisce qui, grazie per averci seguito e alla prossima! 45' Ci sarà un minuto di recupero. 37' Escono Antiste e Mulattieri, entrano Kumi e Toljan 35' Ammonito Terracciano 30' Chukwueze si fa sotto sulla destra, ma senza alcun esito. 22' Escono Caligara e Pietragnolo, entrano Thortsvedt e Missori 20' Entra Bartesaghi, esce Reijnders 19' Ammonito Odenthal 17' Siamo sul 6-1, i padroni di casa non si fermano più! Fa centro anche Abraham! 14' Il Sassuolo prova ad accorciare le distanze con Mulattieri 11' Milan inarrestabile: il 5-0 è opera di Calabria! 3' Ci prova Chukwueze, ma il risultato è un nulla di fatto. 1' Esce Paz, entra Miranda PRIMO TEMPO 45' Nessun recupero, finisce qui il primo tempo. A più tardi per la ripresa! 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi. 39' Ammonito Paz 33' Volpato serve Mulattieri, che incoccia: pallone out. 30' Eccoci alla mezz'ora, con il Milan ampiamente in vantaggio sul Sassuolo. 23' Segna Leao con un gran destro sul primo palo! 22' Rossoneri scatenatissimi stasera! Si mette davvero male per il Sassuolo! 21' Abraham serve Chukwueze, che sigla il 3-0! 18' Sempre più difficile la situazione per gli ospiti. 17' Arriva il secondo goal per il Milan! Segna Reijnders! 15' Le cose per il Sassuolo si fanno già in salita. 12' Goal! Milan avanti con Chukwueze su assist di Reijnders! 1-0! 9' Annullata la rete di Abraham, c'è l'offside di Leao. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 2' Scambio tra Leao e Abraham. 1' Si comincia! Amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Milan-Sassuolo per la Coppa Italia, le squadre si apprestano ad affrontarsi. Buon divertimento! TABELLINO MILAN (4-2-3-1): Sportiello (dal 1' st Torriani); Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana (dal 1' st Musah), Reijnders (dal 20' st Bartesaghi); Chukwueze, Loftus-Cheek (dal 1' st Pulisic), Leão (dal 1' st Okafor); Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Musah, Pulisic; Camarda, Morata, Okafor. All. Fonseca. SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz (dal 1' st Miranda), Odenthal, Muharemović, Pieragnolo (dal 22' st Missori); Iannoni, Obiang, Caligara (dal 22' st Thorstvedt); Volpato, Mulattieri (dal 37' st Kumi), Antiste (dal 37' st Toljan). A disp.: Moldovan, A. Russo; Miranda, Missori, Toljan; Boloca, D’Andrea, Ghion, Kumi, Thorstvedt; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. All. Grosso. Reti: 12' pt Chukwueze, 17' pt Reijnders, 21' pt Chukwueze, 23' pt Leao, 11' st Calabria, 14' st Mulattieri, 17' st Abraham Ammonizioni: Paz, Odenthal, Terracciano Recupero: 0' pt, 1' st

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. A disposizione: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Musah, Pulisic; Camarda, Morata, Okafor. Allenatore: Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. A disposizione: Moldovan, A. Russo; Miranda, Missori, Toljan; Boloca, D’Andrea, Ghion, Kumi, Thorstvedt; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. Allenatore: Grosso.

Grosso alla vigilia

“La partita ha un’importanza grande, ci tuffiamo in una competizione diversa da quella per cui lavoriamo quotidianamente. Ina competizione in cui ci sono tante squadre di un livello altissimo. Per noi è una bella opportunità da giocare con coraggio, con personalità, da sapere che comunque ci saranno delle difficoltà ma da volerle affrontare insieme. Mi aspetto un avversario forte in un bel contesto, perché lo stadio è sempre uno stadio molto bello. Mi aspetto un avversario che sicuramente vorrà cercare di passare il turno, così come vogliamo cercare di fare noi, sapendo che sarà molto difficile, però vogliamo provare a giocarci tutte le carte che abbiamo”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Stefano Del Giovane di Albano Laziale. Il IV ufficiale sarà Andrea Colombo di Como, l’addetto al VAR sarà Luigi Nasca di Bari e AVAR Valerio Marini di Roma 1.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Fonseca dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Sportiello in porta e cn una difesa a quattro formata al centro da Tomori e Pavlovic e sulle fasce da Calabria e Terracciano. In mediana Fofana e Rejinders. Tra le linee Loftus-Cheek, di supporto all’unica punta Abraham; ai lati Chukwueze e Leao.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Grosso dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Satalino tra i pali con Toljan, Odenthal, Muharemovic e Paz pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Iannoni, Obiang e Caligara. Tridente offensivo composto da Volpato, Mulattieri e Laurienté.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Dove vedere la partita in tv e streaming

Mediaset ha i diritti esclusivi della competizione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Italia 1 e sarà visibili in streaming.