Diretta Milan-Inter di Mercoledì 2 aprile 2025: i rossoneri sbloccano il risultato e i nerazzurri rispondano. Tutto rinviato al ritorno

MILANO – Mercoledì 2 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Milan, seconda semifinale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Milan ha battuto il Sassuolo con il punteggio tennistico di 6-1 e la Roma per 3-1. L’Inter ha avuto la meglio prima sull’Udinese e poi sulla Lazio.

In campionato i rossoneri sono reduci dal 2-1 rimediato dal Napoli e sono noni con 47 punti, frutto di tredici vittorie, otto pareggi e nove sconfitte, quarantacinque gol fatti e trentacinque subiti. Quest’anno é la quarta volta che le due compagini si incontrano: il Milan ha vinto sia la gara di andata sia la finalissima di Supercoppa italiani; al ritorno é finita 1-1, I nerazzurri vengono dal successo casalingo contro l’Udinese e sono primi, a +3 sul Napoli, a quota 67. Il loro percorso racconta di venti partite vinte, sette pareggiate e tre perse, sessantasette reti realizzate e ventotto incassate. I

Quella che andrà in scena sarà la stracittadina numero 243 tra tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore dell’Inter con 91 vittorie contro le 81 del Milan, mentre i pareggi sono stati 70. In Coppa Italia, le due squadre si sono affrontate 27 volte: il Milan ha avuto la meglio in 10 occasioni, mentre l’Inter ha ottenuto 9 successi, con 8 pareggi a completare il quadro.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN-INTER 1-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona notte a tutti! SECONDO TEMPO 48' finisce qui la semifinale di andata. Pari tra Milan e Inter. Si deciderò quindi al ritorno chi sarà la finalista che sfiderà la vincente tra Empoli e Bologna 44' tre minuti di recupero 41' mel Milan dentro Chukwueze al posto di Leao 36' Barella calcia da fuori area sullo schema del calcio d'angolo! palla sul fondo! 32 cross di Thuram ma Maignan con i piedi riescie a respingere la palla 30' nel Milan dentro Gimenez per Abraham e Joao Felix per Pulisic 24' nel Milan dentro Sottil al posto di Jiimenez 22' PAREGGIO INTER!!!! destro di Calhanoglu sporcato da Rejinders e palla in rete! 1-1 a San Siro 17' rovesciata di Leao che non inquadra lo specchio della porta! 14' triplo cambio nell'Inter: dentro Zalewski per Carlos Augusto, Pavard per Bisseck e Mkhytarian per Calhanoglu 12' ammonito Bisseck per gioco falloso ai danni di leao 7' ammonito Acerbi per proteste 2' VANTAGGIO MILAN!!!! Verticalizzaione per Abrahaa che co calma controlla la palla e in diagonale batte Martinez!!!! 1' si riparte! PRIMO TEMPO 45' finisce il primo tempo, senza recuoero,Risultato ancora fermo sullo 0-0 43' pnizione battuta da Calhanoglu; ne esce un tiro potente centrale con Maignan che alza la palla sopra la traversa! 38' imbucata di Rejinder per Abrahm che viene anticipato all'ultimo momento da Martinez! Rischio per l'Inter! 34' cross di Darmian, Gabbia anticipa di testa Correa 29' passaggio di Thuram per Correa intercettato dalla difea del Milan 25' sugli sviluppi del calcio d'angolo nuovo corner e questa volta Bastoni allontana la palla 24' sugli sviluppi della punizione battuta da Rejinders, sinistro di Leao! Martinez col piede salva la porta dell'Inter! Corner! 23' punizione in favore del Milan da ottima poizione determinata da un fallo su Rejinders 20' sugli sviluppi di un calcio piazzato Fofana devia in calcio d'angolo il colpo di testa di Biseeck! 18' ancora una palla troppo lunga per Theo Hernandez, questa volta servita da Leao 15' conclusione di Theo Hernanzez che colpisce male lapalla con il collo del piede e la spedisce altissima sopra la traversa! 10' imbucata di rejinders per Theo hernandez che non arriva in tempo sulla palla 8' forte conclusione di Correa sul secondo palo! Maignan para in due tempi! Primo squillo dell'Inter! 6' intervento falloso in scivolata di Thiaw su Thuram 3' cross sul primo palo per Correa che si fa anticipare da Maignan 2' verticalizzazione per Thuram anticipato in fallo laterale da Gabbia. 2' scontro acidentale tra Correa e Abraham 2' intervento falloso di Darmian ai danni id Leao 1' partiti! primo pallone gestito dal Milan le squadre fanno il loro ingresso in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Inter Tabelllino MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Jiménez (dal 24' st Sottil), Pulisic (dal 30' st Joao Felix), Leão; Abraham (dal 30' st Gimenez). A disposizione.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori; Bondo; Chukwueze, Gimenez, João Félix, Jović, Sottil. Allenatore: Conceição. INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck (dal 14' st Pavard) De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (dal 14' st Mkhytaria), Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto (dal 14' st Zalewski); Thuram, Correa. A disposizione.: Di Gennaro, Sommer; Acerbi, Aidoo, Dimarco, Pavard, Re Cecconi; Mkhitaryan, Zalewski; Arnautović, Berenbruch, Lavelli. Allenatore:: Inzaghi. Reti: al 2' st Abraham, al 22' Calhanoglu Ammonizioni: Theo Hernandez, Acerbi, Biseck Recupero: nessun minuto nel primo tempo

Conceiçao alla vigilia

“Il Derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. Ma i momenti sono diversi. Qualche giocatore in campo è diverso. L’Inter è una squadra fortissima e solida, ma noi vogliamo entrare forte in partita per raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere- Dobbiamo concentrarci sulla partita e non sul resto. È vero che è la strada più corta, ma in campionato mancano ancora delle partite da fare e vincere“.

Inzaghi alla vigilia

“I precedenti non vanno in campo, con il Milan abbiamo alternato. A Riyadh abbiamo fatto molto bene il primo tempo, nel secondo meno: in campionato non è stata una grande partita, ma bisogna saper gestire gli imprevisti di una partita e rispondere nel modo migliore. Penso che il Milan sia forte e di qualità, abbiamo visto l’ultima partita, i derby contro di noi e la sfida con il Real Madrid. Hanno avuto difficoltà nella stagione, ma nella singol partita hanno impensierito tutti. Il Milan come l’Inter vorrà vincere il doppio confronto per andare a giocarsi la finale di Roma”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti saranno Preti e Baccini, il quarto ufficiale sarà Ayroldi, VAR dell’incontro Abisso, Assistente VAR Di Bello.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Assenti Loftus-Cheek e Emerdon Royal. Conseiςao dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Gabbia e Tomori e sulle fasce da Walker e Theo Hernandez. In mediana Fofana e Bondo. Tra le linee Rejinders, di supporto all’unica punta Gimenez; ai lati Pulisic e Leao.

COME ARRIVA L’INTER – Indisponibili Dumfries e Taremi, squalificato Asslani. Inzaghi dovrebbe effettuare un turnover e schierare il tradizionale modulo 3-5-2 con Martinez tra i pali e con pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Frattesi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Darmian e Carlos Augusto. Davanti Thuram e Correa.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e streaming

Mediaset ha i diritti esclusivi della competizione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infimity e Sportmediaset.