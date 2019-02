Serie A, Atalanta – Milan: le formazioni ufficiali

BERGAMO – Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Atalanta – Milan, gara che potrete seguire minuto per minuto in nostra compagnia a partire dall’ingresso in campo delle due squadre poco prima delle 20:30. Gara molto delicata in chiave Champions League con i rossoneri a quota 39 in quarta posizione inseguiti proprio dai nerazzurri di una sola lunghezza assieme alle due romane. Sguardo alle formazioni che si daranno battaglia con Gasperini che apporta una modifica in difesa con Djimsiti preferito a Mancini. Tutti confermati per Gattuso che conferma Calabria in difesa e in avanti ancora panchina per Cutrone che potrebbe essere la prima soluzione nella ripresa.

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Mancini, Gosens, Ibanez, Masiello, Reca, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Bertolacci, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso

STADIO: Atleti Azzurri D’Italia

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA