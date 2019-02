Siviglia – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Siviglia – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18

SIVIGLIA – Mercoledì 20 febbraio alle ore 18 andrà in scena Siviglia – Lazio, incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Si parte dallo 0-1 dell’andata in favore degli andalusi che hanno espugnato l’Olimpico grazie al gol di Ben Yedder. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla brutta sconfitta col Villarreal ed in classifica occupano la quarta posizione con 37 punti. Dall’altra parte c’è la formazione capitolina che viene dalla sconfitta subita in rimonta dal Genoa ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme all’Atalanta, con 38 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 20 febbraio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SIVIGLIA – La formazione andalusa dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Vaclik in porta, pacchetto difensivo composto da Gomez, Kjaer e Mercado. A centrocampo Banega e Roque Mesa in cabina di regia con Escudero e Jesus Navas sulle corsie esterne mentre in attacco Vazquez a supporto del tandem offensivo composto da Ben Yedder ed Andrè Silva.

QUI LAZIO – La compagine bianco-celeste dovrebbe rispondere col classico 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto arretrato composto da Luiz Felipe, Radu e Acerbi. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Badelj e Parolo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Siviglia – Lazio, valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Siviglia – Lazio

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Gomez, Kjaer, Mercado, Escudero, Banega, Roque Mesa, Jesus Navas, Vazquez, Ben Yedder, Andrè Silva. Allenatore: Machin

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Badelj, Lulic, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Sanchez Pizjuan