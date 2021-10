Torino-Juventus 0-1, il tabellino: decisiva la rete di Locatelli

Il tabellino di Torino-Juventus 0-1 il risultato finale: decisiva la rete di Locatelli per il successo della squadra di Allegri.

TORINO – Nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 la Juventus vince il derby della Mole battendo il Torino 1-0. Decisiva la rete di Locatelli, nel finale, per la vittoria della squadra di Allegri dopo un match spigoloso, intenso e per larghi tratti non particolarmente divertente. Con questo successo, il terzo consecutivo in campionato, la Juventus aggancia Lazio e Atalanta al sesto posto con 11 punti mentre la squadra di Juric resta al decimo posto, insieme al Bologna, con 8 punti.

Torino-Juventus 0-1: il tabellino del match

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic (66′ Linetty), Ola Aina (65′ Ansaldi); Brekalo (84′ Rincon), Pobega; Sanabria (77′ Baselli). A disposizione: Gemello, Berisha, Vojvoda, Buongiorno, Ansaldi, Izzo, Linetty, Rincon, Baselli, Verdi, Kone, Warming. Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, McKennie, Locatelli, Bernardeschi (80′ Kulusevski); Chiesa (89′ Kaio Jorge), Kean (46′ Cuadrado). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Bonucci, Pellegrini, De Sciglio, Cuadrado, Kulusevski, Arthur, Bentancur, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

RETI: 86′ Locatelli (J)

AMMONIZIONI: Sanabria, Lukic, Mandragora (T), Chiellini (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico – Grande Torino