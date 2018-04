Serie A – Milinkovic-Savic stende il Torino: la Lazio vince 1-0

La squadra di Inzaghi trionfa grazie al gol di Milinkovic-Savic e riaggancia la Roma al terzo posto ma si fa male Immobile.

TORINO – Nel match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A la Lazio vince 1-0 in casa del Torino e si avvicina alla qualificazione alla prossima Champions League. Più forte della sfortuna la squadra di Inzaghi che perde Immobile dopo pochi minuti ma, ad inizio ripresa, trova il gol vittoria grazie alla zuccata di Milinkovic-Savic. Con questo successo la Lazio riaggancia la Roma al terzo posto con 70 punti ma, soprattutto, matte quattro punti tra se e l’Inter.

La cronaca minuto per minuto

QUI TORINO – Qualche dubbio per Mazzarri che dovrebbe schierare i suoi con l’ormai consueto 3-4-1-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto difensivo composto da N’Koulou, Burdisso e Moretti. A centrocampo Rincone Baselli in cabina di regia con De Silvestri e Molinaro sulle corsie esterne mentre un attacco Ljajic a supporto di Edera e Belotti.

QUI LAZIO – Inzaghi punterà sul solito 3-5-1-1 con Strakosha pronto a difendere la porta, terzetto difensivo formato da Caceres, De Vji e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Lulic e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie spazio a Maruci e Lukaku. In attacco Luis Alberto in vantaggio su Felipe Anderson per supportare Ciro Immobile.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic; Edera, Belotti. Allenatore: Mazzarri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Lulic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi