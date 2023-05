Torneo Lazio Cup 2023: Lega B sostiene la rappresentativa ucraina

Fratellanza e solidarietà. Sono questi i valori che caratterizzano la 15a edizione del Torneo Internazionale Giovanile Lazio Cup, riservato alla categoria Under 17 e che si disputerà dal 16 al 21 maggio 2023. Ed è proprio con questo spirito che anche quest’anno la Lega Serie B scende in campo contribuendo all’ospitalità del F.C. Rukh Lviv, squadra Ucraina di Leopoli che parteciperà al torneo aggiungendo così significati importanti all’appuntamento sportivo, dimostrando ancora una volta come lo sport possa superare le barriere che inevitabilmente una guerra crea.

Un concetto ribadito anche dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata: “Desidero esprimere la mia soddisfazione per l’organizzazione di un evento internazionale che dà lustro allo sport in tutte le sue forme: divertimento, condivisione e socialità. La presenza della squadra di Leopoli è motivo di grande orgoglio per la Lega B, non solo per il messaggio di unione fra i popoli che desideriamo esprimere ma anche perché la squadra ucraina è riuscita a prendere parte in extremis alla manifestazione a fronte di grandi sacrifici in un periodo storico così delicato per la propria nazione”.

La presentazione del torneo è avvenuta ieri all’interno della cornice del premio “Maurizio Maestrelli”, riconoscimento assegnato annualmente a personalità del mondo sportivo.

La competizione vedrà protagoniste 16 squadre provenienti dall’Italia e dall’estero: partendo dall’Atletico Madrid, campione uscente, passando per la Lazio, il Frosinone, il Dero United Canada Selection e la Salernitana. Un albo d’oro che vanta, fra le altre, società ricche di storia e di prestigio internazionale, come Inter, Roma, Fiorentina, Partizan Belgrado e Sparta Praga. Degne di menzione le edizioni del Torneo Lazio Cup 2017 e 2018 vinte dalla B Italia, la selezione dei giovani calciatori italiani in squadre di Serie B posta sotto l’egida della Lega Serie B.