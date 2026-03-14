Torres-Ravenna 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Torres-Ravenna di Sabato 14 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SASSARI – Sabato 14 marzo, alle ore 14.30, allo Stadio “Vanni Sanna” di Sassari, la Torres ospiterà il Ravenna nella gara valida per la trentunesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

La Torres torna davanti al proprio pubblico con l’urgenza di dare una svolta a una stagione complicata, mentre il Ravenna arriva in Sardegna con l’obiettivo di riprendere la corsa dopo lo stop casalingo contro l’Ascoli. Le due squadre vivono momenti opposti ma condividono la necessità di fare punti in una fase decisiva del campionato.

La Torres occupa il sedicesimo posto dopo trenta giornate, con cinque vittorie, quattordici pareggi e undici sconfitte. Il dato che pesa di più è quello casalingo: solo due successi in quindici partite, dieci gol segnati e diciannove subiti. L’ultimo impegno, l’1-1 contro il Carpi, ha confermato una squadra solida ma spesso poco incisiva negli ultimi metri.

Il Ravenna, invece, si presenta forte del terzo posto e di un percorso costruito su equilibrio e continuità. Diciassette vittorie, sei pareggi e sette sconfitte compongono un cammino che ha portato i romagnoli a quota 57 punti. In trasferta il rendimento è positivo: sei vittorie, tre pareggi e sei ko, con una differenza reti in leggero attivo. L’ultima gara, la sconfitta interna contro l’Ascoli, ha però interrotto una serie positiva e costringe la squadra di Gadda a una reazione immediata. All’andata il Ravenna si impose con un netto tre a zero.

A dirigere l’incontro sarà Leonardo Mastrodomenico, con Gennuso e Petrov come assistenti. Colaninno sarà il quarto ufficiale, mentre Pilleri opererà al supporto video.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORRES-RAVENNA]

TORRES: Zaccagno A., Baldi M., Antonelli N., Nunziatini F., Sala M., Giorico D., Mastinu G., Zambataro E., Di Stefano L., Sorrentino D., Luciani P.. A disposizione: Bonin L., Brentan M., Diakite A., Dumani S., Fabriani C., Idda R., Liviero M., Lunghi A., Marano M., Masala A., Olayiwola S., Petriccione D., Zanandrea G.



RAVENNA: Poluzzi G., Esposito A., Solini M., Scaringi M., Donati G., Mandorlini M., Lonardi L., Bani C., Tenkorang J., Fischnaller M., Okaka S.. A disposizione: Anacoura J., Calandrini G., Corsinelli F., Da Pozzo L., Falbo L., Italeng J., Morigi M., Motti M., Rrapaj P., Spini C., Zakaria K.



Reti: al 34' pt Fischnaller M. (Ravenna) .



Ammonizioni: al 31' pt Donati G. (Ravenna).

Zaccagno A., Baldi M., Antonelli N., Nunziatini F., Sala M., Giorico D., Mastinu G., Zambataro E., Di Stefano L., Sorrentino D., Luciani P..Bonin L., Brentan M., Diakite A., Dumani S., Fabriani C., Idda R., Liviero M., Lunghi A., Marano M., Masala A., Olayiwola S., Petriccione D., Zanandrea G.Poluzzi G., Esposito A., Solini M., Scaringi M., Donati G., Mandorlini M., Lonardi L., Bani C., Tenkorang J., Fischnaller M., Okaka S..Anacoura J., Calandrini G., Corsinelli F., Da Pozzo L., Falbo L., Italeng J., Morigi M., Motti M., Rrapaj P., Spini C., Zakaria K.al 34' pt Fischnaller M. (Ravenna) .al 31' pt Donati G. (Ravenna).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA TORRES – La Torres dovrebbe confermare il suo assetto a tre dietro, con Zaccagno tra i pali e una linea difensiva composta da Baldi, Idda e Nunziatini. Sulle fasce agiranno Zambataro e Liviero. In mezzo al campo Brentan e Mastinu avranno il compito di dare equilibrio e ordine alla manovra. Sulla trequarti Sala e Di Stefano proveranno a muoversi tra le linee per creare occasioni e supportare Sorrentino, riferimento avanzato e principale terminale offensivo.

COME ARRIVA IL RAVENNA – Il Ravenna dovrebbe presentarsi con una difesa a quattro guidata da Anacoura in porta. Donati e Bani presidieranno le corsie laterali, mentre Bianconi ed Esposito formeranno la coppia centrale. In mezzo al campo Mandorlini e Lonardi. Spini, Tenkorang e Fischnaller agiranno infatti sulla trequarti, alternando inserimenti e giocate tra le linee per servire Italeng.

Probabili formazioni di Torres-Ravenna

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Idda, Nunziatini; Zambataro, Brentan, Mastinu, Liviero; Sala, Di Stefano; Sorrentino. Allenatore: Alfonso Greco.

RAVENNA (4-2-3-1): Anacoura; Donati, Bianconi, Esposito, Bani; Mandorlini, Lonardi; Spini, Tenkorang, Fischnaller; Italeng. Allenatore: Andrea Mandorlini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.