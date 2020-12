Premier League, Tottenham – Arsenal: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Tottenham – Arsenal di Domenica 6 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Premier League

LONDRA – Domenica 6 dicembre 2020, alle ore 17:30, si disputa Tottenham – Arsenal, gara valida per l’undicesima giornata di Premier League. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 12 luglio 2020 dove il Tottenham si era imposto per 2-1. Appuntamento allo stadio Tottenham Hotspur Stadium dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Atkinson. Pronostico a favore del Tottenham con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.95. Nelle ultime cinque gare disputate il Tottenham ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 10 gol e subendone 3. L’Arsenal invece ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 6. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Ricordiamo che in Premier League il Tottenham é primo in classifica con 21, seguito dal Liverpool con 21 e dal Chelsea con 19.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Tottenham – Arsenal

Il Tottenham potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Lloris in porta e difesa composta al centro da Rodon e Dier e ai lati da Doherty e Reguilon. In mezzo al campo Sissoko e Höjbjerg- Sulla trequarti Son, Ndombélé eBergwijn, di supporto all’unica punta Kane. Probabile modulo speculare per l’Aesenal con Runarsson tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Mustafi-Gabriel e da Bellerin e Gabriel sulle fasce . A centrocampo Maitland-Niles e Elneny. Xhaka; Pepe, Smith Rowe e Nelson, di supporto all’unica punta Lacazette.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Rodon, Dier, Reguilon; Sissoko, Höjbjerg; Son, Ndombélé, Bergwijn; Kane. Allenatore: Mourinho.

ARSENAL (4-2-3-1): Runarsson; Bellerin, Mustafi, Gabriel, Maitland-Niles; Elneny, Xhaka; Pepe, Smith Rowe, Nelson; Lacazette Allenatore: Arteta

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Tottenham – Arsenal, valevole per l’undicesima giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.