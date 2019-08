Tottenham – Inter 4-5 dcr, highlights e tabellino [VIDEO]

Gara decisa ai calci di rigore dopo il pari frutto delle reti di Moura e Sensi. La sintesi dell’incontro di International Champions Cup a cura di InterTV

Successo ai rigori dell’Inter che nella gara di ieri pomeriggio ha affrontato il Tottenham nell’International Champions Cup. Al termine dei tempi regolamentari il match era terminato sul punteggio di 1-1 frutto della rete dopo appena 2 minuti di Lucas Moura e pareggio al 35′ sempre del primo tempo di Sensi. Decisiva la rete di Joao Mario ai calci di rigore. La marcatura in avvio degli inglesi è una doccia fredda e premia la precisione dell’attaccante freddo nel controllare al limite un ottimo assist di Lamela e nell’uno contro uno con Skriniar è rapido nel lasciar partire un sinistro molto potente che beffa sul suo palo Handanovic. Al 12′ prova timidamente di testa Dalbert ma blocca senza problemi Lloris che se la vede brutta al 27′ su bolide da fuori area di Brozovic fermato dal palo. La rete è nell’aria e al 36′ bella combinazione Esposito – Sensi con quest’ultimo freddo in area a superare con un diagonale a tu per tu con il portiere. Nella ripresa al 30′ Dimarco serve in area Puscas che per un soffio non arriva sul pallone quindi Barella conclude a giro dal limite, blocca in due tempi Lloris. Decisivo Handanovic su Son al 32′ quando neutralizza un bolide in area. Lo stesso numero uno protagonista nella sequenza dei rigori neutralizzando i tentativi di Eriksen e Skipp. Nel video di seguito riportato possiamo vedere una sintesi del match a cura di InterTV.



Tabellino di Tottenham-Inter 4-5 d.c.r.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris (63′ Gazzaniga); Walker-Peters, Sanchez (80′ Tanganga), Vertonghen (45′ Alderweireld), Rose; Winks (63′ Skipp), Sissoko (45′ Eriksen); Lamela (78′ Perrott), Ndombele (80′ Nkoudou), Lucas (80′ Marsh); Kane (63′ Son). All.: Pochettino

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (83′ Ranocchia), Skriniar (73′ Pirola); Candreva (83′ Agoume), Gagliardini (45′ Barella), Brozovic (83′ Joao Mario), Sensi (83′ Borja Valero), Dalbert (74′ Dimarco); Perisic (73′ Puscas), Esposito (45′ Politano). All.: Conte

Reti: 2′ Lucas (T), 35′ Sensi (I)

Ammoniti: Candreva

Sequenza rigori: Eriksen parato, Puscas parato, Son gol, Ranocchia gol, Nkoudou gol, Dimarco gol, Alderweireld gol, Politano gol, Skipp parato, Joao Mario gol