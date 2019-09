Trapani – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Trapani – Salernitana: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21 domenica 22 settembre 2019

TRAPANI – Domenica 22 settembre alle ore 21 si giocherà il posticipo Trapani – Salernitana, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci da tre sconfitte ed in classifica occupano l’ultima posizione senza nessun punto raccolto. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra campana che viene da due vittorie nelle prime due giornate e da una sconfitta interna nel posticipo di lunedì scorso contro il Benevento ed in classifica occupano l’ottava posizione con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 22 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TRAPANI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3, ma viste le tre sconfitte in altrettante gare mister Baldini potrebbe decidere di cambiare modulo. Dini in porta, pacchetto difensivo composto da Cauz, Fornasier e Scognamillo. A centrocampo Moscati in cabina di regia con Luperini e Taugardeau mezze ali mentre in avanti Pettinari come punta supportato dagli esterni d’attacco Jakimovski e Scaglia.

QUI SALERNITANA – Ventura dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Micai tra i pali, reparto arretrato formato da Karo, Migliorini e Jaroszynski. A centrocampo sugli esterni Cicerelli e Kiyine e centralmente potrebbe esordire Dziczek dando imprevedibilità e qualità alla manovra con accanto Maistro in sostituzione di Firenze un pò spento nelle ultime apparizioni e Di Tacchio. In attacco Djuric potrebbe scalzare Jallow e formare un inedito tandem con Giannetti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Trapani – Salernitana, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Trapani – Salernitana

TRAPANI (4-3-3): Dini; Cauz, Fornasier, Scognamillo; Luperini, Moscati, Taugardeau; Jakimovski, Pettinari, Scaglia. Allenatore: Baldini

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Maistro, Dziczek, Di Tacchio, Kiyine; Djuric, Giannetti. Allenatore: Ventura

STADIO: Provinciale