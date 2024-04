Trento – Giana Erminio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Trento – Giana Erminio del 6 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di serie C, girone A

TRENTO – Sabato 6 aprile 2024, alle ore 16.15, allo stadio Briamasco, il Trento affronterà la Giana Erminio per il trentacinquesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Trento, dopo il pareggio esterno 2-2 sul campo dell’AlbinoLeffe, si ritrova con quarantaquattro punti in classifica, a pari merito con la Pro Vercelli, frutto di undici vittorie, altrettanti pareggi e dodici sconfitte.

-3 la differenza reti con trentadue gol realizzati e trentacinque subiti. Invece la Giana Erminio, dopo il successo interno 2-0 con il Fiorenzuola, si ritrova con quarantanove punti in classifica, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte. +2 la differenza reti con quarantaquattro gol fatti e quarantadue subiti. L’incontro sarà diretto da Mattia Nigro di Prato, che sarà coadiuvato da Gianmarco Macripò di Siena e Giovanni Celestino di Reggio Calabria, il quarto ufficiale sarà Anna Frazza di Schio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TRENTO – GIANA ERMINIO]

TRENTO:. A disposizione:



GIANA ERMINIO:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Trento

Portieri: Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001), Leonardo Santer (2007).

Difensori: Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003).

Centrocampisti: Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

Attaccanti Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

La presentazione del match

QUI TRENTO – Francesco Baldini dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Russo a difesa della porta; Obaretin, Trainotti, Barison e Cappelletti a completare il pacchetto difensivo; Sangalli, Rada e Brevi in mediana; Anastasia dietro alle due punte Caccavo e Italeng.

QUI CREMA – Andrea Chiappella dovrebbe rispondere con il 4-4-2 con Zacchi tra i pali; Caferri, Ferrante, Minotti e Groppelli a completare il reparto arretrato; Franzoni, Marotta, Pinto e Lamesta a metà campo; Ma. Fall e Mb. Fall in avanti.

Le probabili formazioni di Trento – Giana Erminio

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Obaretin, Trainotti, Barison, Cappelletti; Sangalli, Rada, Brevi; Anastasia; Caccavo, Italeng. Allenatore: Francesco Baldini.

GIANA ERMINIO (4-4-2): Zacchi; Caferri, Ferrante, Minotti, Groppelli; Franzoni, Marotta, Pinto, Lamesta; Ma. Fall, Mb. Fall. Allenatore: Andrea Chiappella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254), su Sky Go e Now Tv.