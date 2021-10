Turchia – Norvegia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Turchia – Norvegia dell’8 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la settima giornata del Gruppo G di qualificazione ai mondiali Qatar 2022

ISTANBUL – Venerdì 8 ottobre alle 20:45 andrà in scena Turchia–Norvegia, incontro valido per la settima giornata del Gruppo G di qualificazione ai mondiali Qatar 2022. In un girone equilibratissimo, le due squadre occupano la seconda e la terza posizione: Norvegia a 13 punti, gli stessi della capolista Olanda, Turchia appena due lunghezze indietro. La qualificazione è appesa ad un filo e questa sarà una partita da non sbagliare. Risultati opposti nell’ultimo turno disputato il sette settembre: Turchia sconfitta per 6-1 in Olanda, di Under il gol della bandiera. Norvegia vincente per 5-1 in casa contro Gibilterra, grazie anche alla tripletta di Haaland. Questo potrebbe condurre le due squadre all’atteso scontro diretto con umori un po’ diversi. La posta in palio però è altissima, la voglia di vincere sarà la stessa, ecco perché ci si aspetta una gara aperta dall’esito davvero incerto. Chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TURCHIA:. A disposizione:. Allenatore: Stefan Kuntz.



NORVEGIA:. A disposizione:. Allenatore: Ståle Solbakken.



Reti: al ' pt . Stefan Kuntz.Ståle Solbakken.al ' pt .

La presentazione del match

QUI TURCHIA – Gunes propone un 4-1-4-1. In porta Bayindir, davanti a lui Celik, Ayhan, Demiral e Muldur. Mediano Yokuslu, davanti a lui Under, Yazici, Calhanoglu e Karaman. Unica punta Yilmaz.

QUI NORVEGIA – Solbakken risponde con un 4-2-3-1. Fra i pali Hansen, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen e Meling. A centrocampo Thorsby e Normann. In avanti Odegaard, Elyounoussi ed Hauge a supporto di Haaland.

Le probabili formazioni di Turchia – Norvegia

TURCHIA (4-1-4-1): Bayindir; Celik, Ayhan, Demiral, Muldur; Yokuslu; Under, Yazici, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz. Allenatore: Gunes

NORVEGIA (4-2-3-1): Hansen; Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling; Thorsby, Normann; Odegaard, Elyounoussi, Hauge; Haaland. Allenatore: Solbakken

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per venerdì 8 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.