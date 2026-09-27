Turris-Fidelis Andria: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Turris-Fidelis Andria di Domenica 27 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

TORRE DEL GRECO – Domenica 27 settembre 2026, lo Stadio Amerigo Liguori ospiterà la partita Turris-Fidelis Andria, sfida valida per la quinta giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00.

La Turris si presenta all’appuntamento ancora imbattuta dopo le prime quattro giornate di campionato, con due vittorie e due pareggi. L’esordio è stato caratterizzato dal successo per 4-3 contro il Martina Calcio, seguito dallo 0-0 sul campo della Palmese 1914. La formazione ha poi pareggiato nuovamente senza reti contro il Gravina, prima di tornare alla vittoria nell’ultimo turno, imponendosi per 2-1 in trasferta sul Brindisi.

La Fidelis Andria è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo le prime quattro giornate di campionato, nelle quali ha raccolto un pareggio e tre sconfitte. L’esordio è terminato con il ko interno per 3-1 contro il Gravina, seguito dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Brindisi. La formazione pugliese ha poi conquistato il primo punto della stagione grazie all’1-1 casalingo contro il Manfredonia, prima di perdere nuovamente nell’ultimo turno, con il 3-1 subito sul terreno del Gladiator.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra si casa come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 1.68 per la vittoria della Turris, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.30, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria della Fidelis Andria è di 4.15, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TURRIS-FIDELIS ANDRIA]

TURRIS:. A disposizione:



FIDELIS ANDRIA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Gargano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Francesco Foglietta e Gianluca Innocenzi, entrambi della sezione di Foligno. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA TURRIS – Giampà dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Gallo a difesa dei pali. Il terzetto arretrato sarà formato da Casella, Dicorato e Cristini, mentre Marcelli e Zappettini agiranno sulle corsie esterne. In mezzo al campo spazio a Papasergio e Berardocco, con Vano, D’Agostino e Barone Vincenzo a comporre il reparto offensivo. La formazione dovrebbe quindi puntare su un tridente d’attacco, supportato dagli esterni di centrocampo chiamati a garantire ampiezza e accompagnare la manovra.

COME ARRIVA LA FIDELIS ANDRIA – De Sanzo dovrebbe schierare i suoi con un 4-4-2, affidando a Negri il compito di proteggere la porta. In difesa agiranno Soldani, Ronchi, Cipolletta e Nicolao, mentre Allushaj, Tolomello, Tagliarino e Gjonaj formeranno la linea mediana. In avanti spazio a Musy Hernández e Ferraro, chiamati a comporre la coppia offensiva. L’assetto prevede dunque due linee da quattro a sostegno del reparto avanzato, con i centrocampisti esterni incaricati di accompagnare l’azione e ripiegare in fase difensiva.

Le probabili formazioni

FC TURRIS 1944 (3-4-3): Gallo; Casella, Dicorato, Cristini; Marcelli, Zappettini, Papasergio, Berardocco; Vano, D’Agostino, Barone Vincenzo. Allenatore: Domenico Giampà.

FIDELIS ANDRIA (4-4-2): Negri; Soldani, Ronchi, Cipolletta, Nicolao; Allushaj, Tolomello, Tagliarino, Gjonaj; Musy Hernández, Ferraro. Allenatore: Fabio De Sanzo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Turris e Fidelis Andria in diretta su Telesveva (canale 18 del digitale terrestre disponibile in Puglia e Basilicata), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.