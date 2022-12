Turris – Foggia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Turris – Foggia del 18 dicembre 2022 alle ore 12.30 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciannovesima giornata di serie C, girone C

TORRE DEL GRECO – Domenica 18 dicembre 2022, alle ore 12.30, allo Stadio comunale “A. Liguori”, la Turris affronterà il Foggia per il diciannovesimo turno di serie C, girone C. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Turris, dopo il pari con il punteggio di 1-1 sul campo della Viterbese, si ritrova con venti punti in classifica, a pari merito con il Monterosi Tuscia, frutto di cinque vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte. -8 la differenza reti con ventiquattro gol realizzati e trentadue subiti. Invece il Foggia, dopo il pareggio interno senza reti del posticipo di lunedì sera contro la capolista Catanzaro, si ritrova appaiato in classifica con Taranto, Avellino e Gelbison a quota ventitre punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. -6 la differenza reti con diciannove gol realizzati e venticinque subiti. L’incontro sarà diretto da Giuseppe Mucera di Palermo, che sarà coadiuvato da Federico Linari di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia, il quarto ufficiale sarà Marco Monaldi di Macerata.

I convocati della Turris

Portieri: Perina, Fasolino, Donini.

Difensori: Boccia, Manzi, Frascatore, Vitiello, Contessa, Aquino.

Centrocampisti: Haoudi, Gallo, Acquadro, Ardizzone, Ercolano, Di Franco, Finardi.

Attaccanti: Maniero, Longo, Santaniello, Nocerino.

I convocati del Foggia

Portieri: Illuzzi, Nobile, Dalmasso

Difensori: Garattoni, Rizzo, Papazov, Sciacca, Leo, Markic, Nicolao

Centrocampisti: Chierico, Petermann, Frigerio, Di Noia, Costa, Peschetola, Odjer

Attaccanti: Schenetti, Ogunseye, Peralta, D’Ursi, Iacaponi, Battimelli, Tonin

La presentazione del match

QUI TURRIS – David Di Michele dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Perina tra i pali; Contessa, Frascatore, Boccia e Manzi a completare il pacchetto difensivo; Gallo, Ardizzone e Acquadro in mediana; Giannone, Maniero e Ercolano dovrebbero formare il tridente offensivo.

QUI FOGGIA –Fabio Gallo dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Nobile a difesa della porta; Rizzo, Sciacca e Leo a completare il reparto arretrato; Costa, Frigeiro, Petermann, Schenetti e Garattoni a metà campo; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Peralta e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Turris – Foggia

TURRIS (4-3-3): Perina; Contessa, Frascatore, Boccia, Manzi; Gallo, Ardizzone, Acquadro; Giannone, Maniero, Ercolano. Allenatore: David Di Michele.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Rizzo, Sciacca, Leo; Costa, Frigeiro, Petermann, Schenetti, Garattoni; Peralta, D’Ursi. Allenatore: Fabio Gallo.

Dove vedere la partirta in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports e andrà in diretta tv in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre in Puglia).