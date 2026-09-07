Udinese-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Lazio di lunedì 7 settembre 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Lunedì 7 settembre, nella cornice del Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena Udinese-Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027; calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte del campo ci saranno i bianconeri, che arrivano all’appuntamento con quattro punti. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Como all’esordio, l’Udinese ha trovato la prima vittoria stagionale superando 3-2 il Monza al termine di una gara ricca di gol. Mercoledì i friulani hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo in rimonta il Venezia grazie alla doppietta di Bayo.

Dall’altra parte ci sarà invece la Lazio, che ha reagito nel migliore dei modi all’inizio shock della stagione e all’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova. I biancocelesti hanno vinto le prime due giornate di campionato, superando prima il Bologna e poi il Genoa. Decisivo in entrambe le gare Frattesi, autore del gol dell’1-0 sia contro gli emiliani che contro i rossoblù.

La gara sarà affidata a Paride Tremolada coadiuvato dagli assistenti Rossi e Monaco, il quarto uomo sarà Maresca. Al VAR andranno Maggioni e Rutella.

Indice

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE-LAZIO Lunedì 7 settembre dalle ore 17:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 18:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Paride Tremolada a dirigere Udinese-Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027; calcio di inizio alle ore 20:45. Sono due i precedenti con l’Udinese, entrambi terminati in parità: 1-1 contro il Lecce e stesso risultato contro il Verona. Sono invece quattro gli incroci con la Lazio, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

I precedenti tra Udinese e Lazio

Il bilancio dei precedenti tra Udinese e Lazio tende a favore dei biancocelesti. Sono 48 le vittorie conquistate dalla formazione capitolina contro le 29 dei bianconeri, mentre per 39 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. Nella scorsa stagione Udinese e Lazio non sono riuscite a superarsi in entrambe le occasioni: alla Bluenergy Arena la gara è terminata 1-1, mentre all’Olimpico le due squadre hanno dato vita a un pirotecnico 3-3.

Presentazione del match

QUI UDINESE – L’Udinese scende in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Okoye con Abankwah, Kabasele e Solet a formare il tridente difensivo. A centrocampo Vojvoda e Kamara saranno larghi con Karlstrom e Piotrowski a completare il reparto centralmente. Sulla trequarti agiranno Ekkelenkamp e Unai Gomez alle spalle di Davis.

QUI LAZIO – La Lazio risponde con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Mandas, i quattro in difesa saranno Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard e Tavares. In cabina di regia agirà Belahyane con Taylor e Frattesi ai suoi lati. L’attacco sarà, invece, formato da Isaksen, Pinamonti e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis. Allenatore: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Udinese-Lazio valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027 sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Udinese-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.