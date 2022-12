Udinese – Lecce: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Lecce di Venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole

UDINE – Venerdì 23 dicembre 2022, alla Dacia Arena di Udine andrà in scena l’amichevole Udinese – Lecce; calcio di inizio alle ore 17. Un ottimo test per entrambe le quadre in vista della ripresa del campionato: il 4 gennaio i friulani ospiteranno l’Empoli mentre i salentini riceveranno la Lazio. L‘Udinese é una squadra che, dopo aver stupito tutti con un avvio sprint di stagione e con i suoi sei successi di fila, improvvisamente non ha saputo più vincere. E così, dal 3 ottobre quando ebbero la meglio sul Verona, per i friulani sono arrivate tre sconfitte e tre pareggi. Attualmente occupano l’ottava posizione a quota 24 punti, con un percorso di sei partite vinte, sei pareggiate e tre perse, ventiquattro reti realizzate e diciassette incassate. Il Lecce, invece, sembra aver trovato gusto a vincere. I giallorossi, dopo la vittoria contro l’Atalanta e quella per 0-2 contro la Sampdoria, sono sedicesimi con 15 punti, frutto di tre vittorie, sei pareggi e sei partite perse, quattordici gol fatti e diciassette subiti. L’ultimo confronto risale allo scorso 4 novembre quando finì 1-1. A dirigere il match sarà Minelli della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Miniutti.

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

QUI UDINESE – Sottil dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 In porta ci sarà Silvestri; davanti a lui una difesa a tre formata da Perez, Bijol e Ebosse. Regista Walace, affiancato da Lovric e Samardzic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Ebosele e Pereyra. Davanti Success e Beto.

QUI LECCE – Baroni dovrebbe rispondere con il consueto modulo 4-3-3. Quindi, Bleve tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Pezzella e Umtiti e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Blin, Hjulmand e Bistrovic Nel tridente offensivo Di Francesco, Oudin e Strefezza.

Le probabili formazioni di Udinese – Lecce

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Ebosele; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Becao, Abankwah, Cocetta, Nuytinck, Buta, Udogie, Arslan, Jajalo, Makengo, Pafundi, Nuytinck, Semedo. Allenatore: Sottil.

LECCE (4-3-3): Bleve, Gendrey, Pezzella, Umtiti, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Blin; Di Francesco, Strefezza, Oudin. A disposizione: Brancolini, Cetin, Rodriguez, Pongracic, Askildsen, Banda, Dermaku, Listkowski, Voelkerling, Helgason, Gonzalez.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming.