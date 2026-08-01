Udinese-Mainz 05 3-3: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Mainz 05 di Sabato 1 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming l’amichevole

LIENZ – L’Udinese scnderà in campo sabato 1 agosto 2026, per l’amichevole contro il Mainz 05, con calcio d’inizio fissato alle 16:00 italiane. La sfida si giocherà al Waldstadion di Mittersill, in Austria, sede del ritiro estivo bianconero. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Mainz 05, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’ultimo test internazionale prima del rientro in Italia.

La squadra di Kosta Runjaic sta completando il proprio percorso di preparazione nel ritiro di Lienz, scelto come base dal 22 luglio al 4 agosto.

Il precampionato è iniziato il 6 luglio con il raduno al Centro Sportivo Dino Bruseschi, seguito dalla prima uscita stagionale contro l’NK Istra, terminata 2-2. Dopo la partenza per l’Austria, l’Udinese ha affrontato il Swansea a Mittersill, chiudendo sullo 0-2, e successivamente lo Shabab Al Ahli a Neukirchen am Grossvenediger. La sfida contro il Mainz rappresenta quindi il test più probante della tournée, utile per misurare la competitività della squadra contro un avversario di Bundesliga.

Il programma estivo proseguirà poi l’8 agosto con la Friuli Venezia Giulia Cup, prestigioso triangolare al Bluenergy Stadium che vedrà protagonisti Barcellona e Nottingham Forest. Sarà l’ultimo appuntamento prima dell’esordio ufficiale in Serie A 2026/2027, previsto nel weekend del 22-23 agosto, quando i bianconeri affronteranno in casa il Como.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-MAINZ 05]

UDINESE (ITA): Padelli D., Abankwah J., Kabasele C., Bertola N., Vojvoda M., Karlstrom J., Piotrowski J., Kamara H., Zaniolo N., Ekkelenkamp J., Davis K.. A disposizione: Bayo V., Buksa A., Camara A., Ebosse E., Goglichidze S., Gomez U., Gueye I., Kristensen T., Lovric S., Miller L., Mlacic B., Palma M., Pejicic D., Piana E., Solet O., Vinciati G., Zarraga O.



MAGONZA (GER): Schwolow A., Bell S., Kohr D., Potulski K., Caci A., Sano K., Lee Jae-Sung, Nakuzola R., Amiri N., Becker S.2, Konigsdorffer R.. A disposizione: Boving W., da Costa D., Gruber F., Hanche-Olsen A., Hong Hyun-Seok, Kawasaki S., Kinzig M., Maloney L., Martel E., Mwene P., Nebel P., Richter M., Ruoppi O., Schulz P., Tietz P., Zentner R.



Reti:

Padelli D., Abankwah J., Kabasele C., Bertola N., Vojvoda M., Karlstrom J., Piotrowski J., Kamara H., Zaniolo N., Ekkelenkamp J., Davis K..Bayo V., Buksa A., Camara A., Ebosse E., Goglichidze S., Gomez U., Gueye I., Kristensen T., Lovric S., Miller L., Mlacic B., Palma M., Pejicic D., Piana E., Solet O., Vinciati G., Zarraga O.Schwolow A., Bell S., Kohr D., Potulski K., Caci A., Sano K., Lee Jae-Sung, Nakuzola R., Amiri N., Becker S.2, Konigsdorffer R..Boving W., da Costa D., Gruber F., Hanche-Olsen A., Hong Hyun-Seok, Kawasaki S., Kinzig M., Maloney L., Martel E., Mwene P., Nebel P., Richter M., Ruoppi O., Schulz P., Tietz P., Zentner R.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Mainz 05

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Abankwah, Kabasele, Bertola; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Piana (P), Pirih (P), Goglichidze, Kristensen, Lovric, Mlacic, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Vinciati, Buksa, Gomez, Pejicic, Ebosse, Miller, Solet, Camara. Allenatore: Runjaic

MAINZ 05 (3-5-2): Schwolow; Potulski, Bell, Kohr; Nakuzola, Lee, Sano, Amiri, Caci; Becker, Konigsdorffer. A disposizione: Zentner (P), Babatz (P), Kinzig (P), Gauer (P), Mwene, Gruber, Martel, Nebel, Tietz, Hong, Boving, Maloney, Ruoppi, Da Costa, Richter, Kawasaki, Hanche Olsen, Imafidon, Yamasaki, Debra, Haidara. Allenatore: Fischer

Presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE – L’Udinese dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1. In porta Padelli mentre Palma, Kristensen e Bertola fovrebbero formare la difesa a tre. In mezzo al campo Miller e Piotrowski mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Vojvoda e Kamara. Sulla trequarti Zaniolo e Ekkelenkam, a supporto dell’unica punta Davis.

Probabile formazione Udinese

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Palma, Kristensen, Bertola; Vojvoda, Miller, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su TB12.