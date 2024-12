Udinese-Napoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Napoli di Sabato 14 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Sabato 14 dicembre, alle ore 18, alla BlueEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Napoli, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2024/2025.

Due squadre per le quali l’ultimo settimana é stato, per motivi opposti, importante. I friulani sono tornati al successo dopo un mese e mezzo espugnando il campo del Monza. Sono noni a quota 20. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, due pareggiate e sette perse, diciotto reti realizzate e ventidue incassate. I partenopei, invece, in pochi giorni, hanno subito due stop contro la Lazio, che sono costati loro l’eliminazione dalla Coppa Italia e la perdita del primato in classifica. Al “Maradona” domenica scorsa un gol di Isaksen ha deciso l’incontro e, visto il contestuale successo dell’Atalanta contro il Milan, ha obbligato la squadra di Conte al secondo posto, dietro a quella di Gasperini.

I suoi 32 punti sono frutto di dieci vittorie, due pareggi, tre sconfitte, ventuno gol fatti e dieci subiti. Il Napoli scender in campo conoscendo il risultato delgli orobici, che scenderanno in campo a Cagliari alle ore 15 di sabato. Nelle ultime cinque sfide l’Udinese ha collezionato quattro punti mentre il Napoli ne ha raccolti sette. Sono novantaquattro i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantadue successi per il Napoli, trentatrè pareggi e diciannove affermazioni dell’Udinese. Nella passata stagione finì 4-1 per gli azzurri all’andata e 1-1 al ritorno.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-NAPOLI]

UDINESE:. A disposizione:



NAPOLI:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bercigli. Quarto uomo Sacchi. Al Var Marini, assistito da Pezzuto. Il fischietto romano ha arbitrato 24 volte l’Udinese che con lui ha ottenuto 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Sono invece 38 i precedenti di Doveri con il Napoli, con un bilancio di 21 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE – Indisponibili Davis, Deulofeu, Okoye, Payero e Sanchez. Runjaic dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Sava tra i pali e con una difesa a tre formata da Kristensen, Bijol e Giannetti. In cabina di regia Karlstrom con Lovric e Zemura mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Ehizibue e Ekkelenkamp. Coppia di attacco composta da Thauvin e Lucca.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Assenti Mario Rui, Mazzocchi e Kvaratskhelia. Conte dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Meret tra i pali e con una difesa a quattro formata da Rrhamani e Buongiorno e sulle fasce da Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo Anguissa, Lobotka e McTominay. Tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Neres.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zemura, Ekkelenkamp; Lucca, Thauvin. Allenatore: Runjaic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.