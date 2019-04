Udinese – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta Udinese – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Sabato 20 aprile alle ore 15 andrà in scena Udinese – Sassuolo incontro valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Da una parte abbiamo i friulani che sono reduci da due sconfitte consecutive rimediate in tre giorni nella capitale contro Roma e Lazio. Dall’altra troviamo il Sassuolo che dista otto punti di vantaggio dall’Empoli, a differenza dell’Udinese che ne ha solo 3.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 20 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Continua l’emergenza per l’Udinese che tra infortunati e squalifiche dovrà fare a meno di 5 giocatori. In porta andrà Musso, davanti a lui la classica difesa a tre con De Maio, Trost-Ekong e Wilmot. Il centrocampo a cinque sarà formato da Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul e Samir. In attacco Lasagna farà coppia con Okaka.

QUI SASSUOLO – Nel Sassuolo saranno assenti per infortunio Adjapong e Marlon. Come consuetudine in porta ci sarà Consigli, la difesa sarà a quattro con Lirola, Ferrari, Demiral e Rogerio. I tre di centrocampo saranno Duncan, Sensi e Locatelli. L’attacco sarà formato dalle tre “b”: Berardi, Babacar e Boga

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Sassuolo, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Udinese – Sassuolo

UDINESE (3-5-2):Musso; De Maio, Trost-Ekong, Wilmot; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

FROSINONE (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Dacia Arena