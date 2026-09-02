Udinese-Venezia 2-1: Bayo trascina i bianconeri

Diretta Udinese-Venezia di Mercoledì 2 settembre 2026: doppietta di Bayo. Lagunari avanti con Sagrado, poi tante occasioni sprecate

REGGIO EMILIA – Una partita intensa, ricca di episodi e giocata a ritmi alti alla Bluenergy Arena. L’Udinese supera il Venezia 2-1, ribaltando lo svantaggio iniziale e difendendo il risultato fino all’ultimo minuto. I lagunari partono meglio, trovano il vantaggio con Sagrado e costruiscono diverse occasioni per raddoppiare, ma la squadra di Runjaic reagisce con carattere e si affida alla serata di grazia di Vakoun Bayo, autore di una doppietta che cambia la storia del match. Nella ripresa il Venezia spinge con continuità, crea pericoli e si vede annullare un gol, ma manca precisione nei momenti decisivi. L’Udinese soffre, si difende con ordine e trova energie fresche dai cambi, riuscendo a portare a casa tre punti pesanti. Una gara vibrante, con tanti duelli, interventi duri, occasioni da entrambe le parti e un finale ad alta tensione.

Cronaca della partita

Il Venezia parte forte e al 9’ trova il vantaggio: Richie Sagrado insacca da pochi passi dopo una respinta corta, premiando la pressione iniziale degli ospiti. L’Udinese reagisce subito e costruisce tre occasioni nitide con Gómez, Miller e Davis, tutte respinte da Montipò. Al 34’ arriva il pari: Bayo svetta su corner di Vojvoda e firma l’1-1 con un colpo di testa preciso nell’angolino.

La ripresa si apre con grande intensità. Davis e Gómez impegnano Montipò, mentre il Venezia risponde con Dagasso e Rrahmani, entrambi vicini al gol. All’8’ l’Udinese completa la rimonta: contropiede perfetto, Davis serve Bayo che di destro infila sotto la traversa per il 2-1. I lagunari non si arrendono: Rrahmani sfiora il pari, Sohm impegna Okoye con un colpo di testa e Haps calcia a lato di un soffio.

La girandola di cambi porta freschezza, ma anche nervosismo: falli, punizioni e fuorigioco spezzano il ritmo. Nel finale l’Udinese trema su due conclusioni di Gueye e Zarraga, mentre Adams manda alto l’ultima chance veneziana. Dopo quattro minuti di recupero, i bianconeri difendono il vantaggio e chiudono una gara combattuta e ricca di episodi.

Tabellino

UDINESE: Mrozek B., Bertola N. (dal 1′ st Abankwah J.), Kabasele C. (dal 40′ st Ebosse E.), Solet O., Vojvoda M. (dal 27′ st Kamara H.), Karlstrom J., Miller L., Arizala J., Gomez U. (dal 27′ st Zarraga O.), Bayo V.2, Davis K. (dal 15′ st Gueye I.). A disposizione: Abankwah J., Ebosse E., Ekkelenkamp J., Gueye I., Kamara H., Lovric S., Padelli D., Pejicic D., Piana E., Piotrowski J., Vinciati G., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

VENEZIA: Montipo L., Gomes A. (dal 27′ st Haps R.), Bella-Kotchap A., Halhal R., Correia T., Sohm S., Dagasso M. (dal 38′ st Panada S.), Helgason T. J. (dal 27′ st Fanne L.), Sagrado R., Lauberbach L. (dal 37′ st Adams A.), Rrahmani A. (dal 29′ st Lisman K.). A disposizione: Adams A., Berardi L., Busio G., Fanne L., Grandi M., Hainaut A., Haps R., Juan Jesus, Lisman K., Mazzocchi P., Panada S., Perez K., Pozzi A., Schingtienne J. Allenatore: Stroppa G..

Reti: al 34′ pt Bayo V. (Udinese) , al 8′ st Bayo V. (Udinese) al 9′ pt Sagrado R. (Venezia) .

Ammonizioni: al 11′ pt Bertola N. (Udinese).

Presentazione del match

Mercoledì 2 settembre 2026 alle 18:00, al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli andrà in scena Udinese-Venezia, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. Una gara secca: chi passa il turno troverà l’Atalanta agli ottavi.

L’Udinese arriva alla sfida con una buona tenuta casalinga e qualche incertezza lontano da Udine. I friulani hanno iniziato la stagione superando il Catanzaro per 3-1 nel primo turno di Coppa Italia. In campionato, dopo il ko per 2-0 contro la Lazio all’esordio, la squadra si è subito rialzata battendo il Lecce 1-0 grazie a una rete arrivata nel primo tempo, ritrovando equilibrio e fiducia.

Il Venezia si presenta con un’identità più offensiva e partite dal punteggio sempre alto. I lagunari hanno eliminato il Brescia per 3-2 nel primo turno di Coppa Italia, in una gara combattuta e ricca di gol.S otto 0-2 all’intervallo, la squadra i Stroppa ha cambiato volto nella ripresa grazie a Che Adams, che ’ ha riaperto il match. Il finale è stato incandescente: Yeboah ha firmato il 2-2, prima del nuovo acuto di Adams al minutodecisivo per il clamoroso 3-2 che ha fatto esplodere il Penzo .In Serie A il Venezia ha debuttato con un brillante 4-2 sul Cagliari in casa, prima di cadere 3-1 a Bologna nel secondo turno.

La direzione arbitrale è affidata a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, con Francesco Luciani e Ayoub El Filali come assistenti, Mattia Drigo quarto uomo e la coppia Cosso–Ghersini al VAR.

COME ARRIVA L’UDINESE – L’Udinese si presenta alla sfida con il Venezia con un undici ormai ben definito. In porta ci sarà Okoye, protetto dal terzetto difensivo formato da Abankwah, Kabasele e Bertola. Sulle corsie esterne agirà Vojvoda, mentre in mezzo al campo toccherà a Karlstrom e Zarraga garantire equilibrio e costruzione. Arizala completerà la linea mediana, mentre sulla trequarti si muoveranno Ekkelenkamp e Gomez, chiamati a supportare l’unica punta Gueye, riferimento offensivo dei friulani.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Il Venezia dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2. Tra i pali ci sarà Montipò, con Schingtienne, Bella‑Kotchap e Halhal a comporre il reparto difensivo. A centrocampo spazio a Sagrado, Sohm, Busio, Helgason e Haps, un blocco che unisce fisicità e qualità nelle transizioni. In avanti, la coppia formata da Yeboah e Rrahmani guiderà l’attacco lagunare, confermando l’impostazione offensiva che ha caratterizzato l’avvio di stagione

Probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Bertola; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Arizala; Ekkelenkamp, Gomez; Gueye Allenatore: Runjaic

VENEZIA (3-5-2): Montipo; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Sagrado, Sohm, Busio, Helgason, Haps; Yeboah, Rrahmani Allenatore: Stroppa

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incotro sarà trasmesso in chiaro da Italia 1 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.