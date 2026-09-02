Catania-Savoia 0-3: al Massimino trionfano i campani

Diretta Catania-Savoia di Mercoledì 2 settembre 2026: decidono Tumbarello, Nepi e un rigore nella ripresa. Rossazzurri generosi ma imprecisi

CATANIA – Il Catania saluta la Coppa Italia Serie C al termine di una serata amara al Massimino. Il Savoia si impone 3-0 con una prova solida, cinica e ben organizzata, sfruttando gli episodi e la serata di grazia del giovane portiere Leonardo, decisivo in almeno cinque interventi. I rossazzurri creano molto, soprattutto nel primo tempo, ma pagano a caro prezzo le disattenzioni difensive e la scarsa precisione sotto porta. La squadra di Formisano, invece, colpisce nei momenti chiave e chiude la pratica nella ripresa dal dischetto. Nel finale il Catania tenta la reazione, ma senza riuscire a riaprire il match.

Cronaca della partita

Il Savoia parte forte e al 12’ trova il vantaggio: Zoboletti salta Pagliai, cross teso e Tumbarello insacca con un gran gesto tecnico. Il Catania reagisce subito, sfiorando il pari con Perrotta e Russo, ma Leonardo è straordinario. Al 20’ arriva il raddoppio: Torrasi perde un pallone sanguinoso e Nepi, lanciato a campo aperto, firma il 2-0. I rossazzurri insistono, ma il portiere ospite salva ancora su Cicerelli e Bruzzaniti.

La ripresa si apre con un’altra occasione per Russo, poi al 12’ Scotti viene atterrato da Quaini: è rigore. Nepi trasforma al 13’ e porta il Savoia sul 3-0. Il Catania prova a rientrare con Cicerelli su punizione e con Russo, ma senza fortuna. Nel finale Leonardo chiude su Donnarumma e Niccolò Catania, mentre Perrotta salva su Nepi il possibile 4-0. Dopo cinque minuti di recupero, il Savoia può festeggiare una qualificazione netta e meritata.

Tabellino

CATANIA (4-3-3): Dini, Pagliai (dal 14’ st Raimo), Quaini, Perrotta, Masciangelo (dal 14’ st Donnarumma); Bruzzaniti (dal 14’ st Catania), Torrasi (dal 25’ st Ierardi), Corbari; Lunetta (dal 1’ st Coda), Russo, Cicerelli. A disposizione: Rinaldi, De Falco, Allegretto, Di Gennaro, Amendola, Torre. Allenatore: Longo.

SAVOIA (3-5-2): Leonardo, Noce, Cozzoli, D’Amore (dal 19’ st Fabriani); Zoboletti, Tumbarello (dal 19’ st Patrignani), Alfieri, Riccardi (dal 1’ st Portanova), Martina (dal 28’ st Iob); Nepi (dal 32’ st Yeboah), Scotti. A disposizione: Bethers, Albanese, Polizzi, Gemello, Ferrara, D’Agostino, Fiasco. Allenatore: Formisano.

Reti: al 12′ pt Tumbarello G. (Savoia) , al 21′ pt Nepi A. (Savoia) , al 14′ st Nepi A. (Savoia) .

Ammonizioni: al 27’ pt Bruzzaniti (CAT), al 45’ pt Quaini (CAT), al 18’ st D’Amore (SAV), al 23’ st Martina (SAV), al 37’ st Raimo (CAT)

Le formazioni ufficiali di Catania-Savoia

CATANIA (4-3-3): Dini; Pagliai, Quaini, Perrotta, Masciangelo; Bruzzaniti, Torrasi, Corbari; Lunetta, Russo, Cicerelli. A disposizione: Rinaldi, De Falco, Raimo, Ierardi, Allegretto, Di Gennaro, Donnarumma, Amendola, Catania, Coda, Torre. Allenatore: Emilio Longo

SAVOIA (3-5-2): Leonardo; Noce, Cozzoli, D’Amore; Zoboletti, Tumbarello, Alfieri, Riccardi, Martina; Nepi, Scotti. A disposizione: Bethers, Albanese, Fabriani, Portanova, Iob, Polizzi, Patrignani, Gemello, Ferrara, Yeboah, D’Agostino, Fiasco. Allenatore: Alessandro Formisano

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo, che sarà assistito da Giovanni Celestino della sezione di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo della sezione di Locri. Il quarto ufficiale sarà Michele Buzzone della sezione di Enna. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza nel metro di giudizio, gestendo la partita con attenzione e interpretando nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Mercoledì 2 settembre 2026, lo Stadio Angelo Massimino ospiterà la partita Catania-Savoia, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21.00.

Il Catania arriva a questa sfida ancora a secco di punti in campionato, dopo le sconfitte contro l’Inter U23 e il Monopoli. Gli etnei hanno ceduto per 2-1 contro l’Inter U23 nella prima giornata, prima di perdere per 2-0 sul campo del Monopoli nel secondo turno. Un avvio complicato per il Catania, chiamato ora a reagire davanti al proprio pubblico e a conquistare la prima vittoria della stagione per invertire la rotta.

Anche il Savoia arriva a questa sfida dopo un avvio di campionato senza punti, segnato dalle sconfitte contro Picerno e Casertana. I campani hanno perso per 3-2 nella gara d’esordio contro il Picerno, prima di essere battuti per 2-1 dalla Casertana nella seconda giornata. Il Savoia è quindi chiamato a reagire dopo le due battute d’arresto consecutive, cercando contro il Catania una prestazione che possa permettere di conquistare la seconda vittoria della stagione.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra di casa favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 1.90 per la vittoria del Catania, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.20, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria della Savoia è di 3.75, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere.

COME ARRIVA IL CATANIA – La squadra di Longo risponde con il 4-3-3: tra i pali c’è Rinaldi; linea difensiva composta da Pagliai, Ierardi, Allegretto e Masciangelo; a centrocampo agiscono Jimenez, Di Tacchio e Corbari; in attacco il tridente Liguori, Leonardi e Lunetta guida la fase offensiva. Il sistema di gioco è pensato per favorire un gioco offensivo e dinamico, garantendo ampiezza sulle fasce, controllo del centrocampo e una costante presenza in zona d’attacco.

COME ARRIVA IL SAVOIA – La squadra di Formisano si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Bethers; linea difensiva composta da Portanova, Cozzoli e Noce; a centrocampo agiscono Iob, Alfieri, Riccardi, Patrignani e Martina; in attacco la coppia Nepi e Yeboah guida la fase offensiva. Tale modulo è pensato per sfruttare la superiorità numerica a centrocampo e la presenza di due attaccanti per aumentare la pericolosità in avanti.

Le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Rinaldi; Pagliai, Ierardi, Allegretto, Masciangelo; Jimenez, Di Tacchio, Corbari; Liguori, Leonardi, Lunetta. Allenatore: Longo

SAVOIA (3-5-2): Bethers; Portanova, Cozzoli, Noce; Iob, Alfieri, Riccardi, Patrignani, Martina; Nepi, Yeboah. Allenatore: Formisano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Catania e Savoia in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.