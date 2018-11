UEFA Nations League 2018/2019: ecco chi accede alla final four

Inghilterra, Olanda e Svizzera staccano il pass per le final four. Il Portogallo si era già qualificato con un turno di anticipo

GELSENCHIRKEN – Manca un giorno alla fine della fase a gironi della Nations League, infatti nelle giornata di domenica e di ieri si è giocata una parte della sesta giornata della Nations League. L’Olanda pareggia 2-2 in casa della Germania qualificandosi clamorosamente alle Final Four del torneo estromettendo dalla competizione sia i tedeschi (campioni del mondo nel 2014) sia i francesi (campioni del mondo in carica). La Germania al 20′ si trova avanti 2-0, ma al minuto 85′ Promes accorcia le distanze e, al 91′, Van Dijk realizza il gol del pari regalando la qualificazione agli “Orange”.

L’Inghilterra batte la Croazia per 2-1 e si qualifica per a fase finale del torneo, retrocede invece la nazionale guidata da Luka Modric. Kramaric illude la Croazia che, fino al 78′, era qualificata alle Final Four, ma le reti di Lingard e Kane ribaltano completamente le posizioni in classifica. La Svizzera vince 5-2 contro il Belgio dopo che al 17′ si trovava sotto per 0 a 2. La Nazionale elvetica, grazie ad un super Seferovic, autore di una tripletta, riesce a ribaltare il risultato e a prendersi la qualificazione al turno successivo.

La Bulgaria pareggia, clamorosamente, contro la Slovenia e si fa superare dalla Norvegia che in contemporanea si è imposta 2-0 a Cipro. La Nazionale scandinava, grazie a questo incrocio di risultati, si guadagna la promozione in lega B. Nella Lega D la Macedonia si impone 4-0 su Gibilterra e mantiene il primo posto nel girone che le permetterà di giocare in Lega C.

UEFA Nations League, 6° giornata: risultati

LEGA A

Germania – Olanda 2-2

Svizzera – Belgio 5-2

Inghilterra – Croazia 2-1

LEGA B

Danimarca – Irlanda 0-0

Irlanda del Nord – Austria 1-2

Rep. Ceca – Slovacchia 1-0

LEGA C

Bulgaria – Slovenia 1-1

Cipro – Norvegia 0-2

Grecia – Estonia 0-1

Ungheria – Finlandia 2-0

LEGA D

Liechtenstein – Armenia 2-2

Macedonia – Gibilterra 4-0

Andorra – Lettonia 0-0

Georgia – Kazakistan 2-1

Moldavia – Lussemburgo 1-1

San Marino – Bielorussia 0-2

Classifiche

LEGA A

GRUPPO 1: Olanda 7(final four), Spagna 7, Germania 2(retrocessa)

GRUPPO 2: Svizzera 9 (final four), Belgio 9, Islanda 0(retrocessa)

GRUPPO 4: Inghilterra 7(promossa), Spagna 6, Croazia 4(retrocessa)

LEGA B

GRUPPO 1: Ucraina 9 (promossa), Repubblica Ceca 6, Slovacchia 3(retrocessa)

GRUPPO 3: Bosnia 10 (promossa), Austria 7, Irlanda del Nord 0 (retrocessa)

GRUPPO 4: Danimarca 8(promossa), Galles 6, Irlanda 2 (retrocessa)

LEGA C

GRUPPO 2: Finlandia 12 (promossa), Ungheria 10, Grecia 9, Estonia 4

GRUPPO 3: Norvegia 13 (promossa), Bulgaria 11, Cipro 5, Slovenia 3(retrocessa)

LEGA D

GRUPPO 1: Georgia 16(promossa), Kazakistan 6, Lettonia 4, Andorra 4

GRUPPO 2: Bielorussia 14(promossa), Lussemburgo 10, Moldavia 9, San Marino 0

GRUPPO 4: Macedonia 15(promossa), Armenia 10, Gibilterra 6, Liechtenstein 4