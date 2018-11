Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della dodicesima giornata

Il Borussia Dortmund sarà ospite del Magonza mentre il Bayern Monaco se la vedrà contro il Fortuna Dusseldorf.

MAGONZA – Finiti gli impegni delle Nazionali si ritorna tutti in campo con il consueto appuntamento nel weekend della Bundesliga con la sua dodicesima giornata che vedrà la prima in classifica Borussia Dortmund impegnato nella trasferta a Magonza contro il Mainz per continuare la sua serie positiva e allungare ulteriormente sui rivali del Bayern Monaco che a loro volta ospiteranno la penultima della classe Fortuna Düsseldorf in una partita dove non è più concesso sbagliare e dovranno necessariamente arrivare i tre punti.

Svolta Werder Brema?

Dopo un ottimo inizio di campionato con cinque vittorie ottenute sono arrivate tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare per il Werder Brema che dovrà uscire da questa mini crisi a partire dal prossimo impegno in trasferta contro il Friburgo reduce anch’esso dalla sconfitta. L’anticipo di venerdì sera mette di fronte il Bayer Leverkusen contro l’ultima della classe Stoccarda che però ha ottenuto una vittoria nell’ultimo match giocato a Norimberga. Partita che promette tanti gol e spettacolo per due formazioni che curano più la parte offensiva che difensiva visti i 24 gol che hanno subito entrambi.

Impegno casalingo per la seconda forza del campionato il Borussia Monchengladbach che ospita un Hannover terzultimo e in piena zona retrocessione. Nessuno si aspettava ad inizio stagione questo rendimento eppure per lo Schalke finora la classifica recita dieci punti e solamente tre vittorie all’attivo. Nella prossima gara i minatori ospitano un Norimberga che non vince in campionato da quasi due mesi (ultima vittoria il 29 settembre). Migliore difesa del campionato per i tori del Lipsia con un passivo di soli nove gol che hanno permesso alla squadra di ottenere il terzo posto in classifica e di difenderlo a tutti i costi nel prossimo impegno in trasferta con il Wolfsburg.

Bundesliga: il quadro completo della dodicesima giornata

23 novembre ore 20:30

Bayer Leverkusen- Stoccarda

24 novembre ore 15:30

Augusta- Francoforte

Bayern Monaco- Fortuna Düsseldorf

Hertha Berlino- Hoffenheim

Magonza- Borussia Dortmund

Wolfsburg- RB Lipsia

Ore 18:30

Schalke- Norimberga

25 novembre ore 15:30

Friburgo- Werder Brema

Ore 18:00

Borussia Monchengladbach- Hannover

Classifica dopo undici giornate: Borussia Dortmund 27, Borussia Monchengladbach 23, RB Lipsia 22, Eintracht Francoforte, Bayern Monaco 20, Hoffenheim 19, Werder Brema 17, Hertha Berlino 16, Magonza 15, Augusta, Friburgo 13, Wolfsburg 12, Bayer Leverkusen 11, Schalke, Norimberga 10, Hannover 9, Fortuna Düsseldorf, Stoccarda 8