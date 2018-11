Pronostici del 21 novembre dedicati alla Serie C

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata alla Serie C e al massimo campionato brasiliano

Dopo gli impegni delle Nazionali nella Uefa Nations League e in attesa della ripresa dei massimi campionati, mercoledì 20 novembre si giocano i recuperi delle gare di Serie C. I pronostici riguardano quattro gare di questo torneo oltre a una riferita al massimo campionato brasiliano; in totale cinque incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Arzachena-Novara under 2,5 (ore 14.30)

Gara valida come recupero della terza giornata del Girone A della Serie C. L’Arzachena proviene dalla sconfitta rimediata in casa dalla Pro Vercelli e in classifica ha 8 punti su undici partite giocate. Due lunghezze in più per il Novara, che ha all’attivo nove gare ed è reduce dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Cuneo.

Pro Patria-Robur Siena 1 (ore 18.30)

Incontro valevole come recupero della terza giornata del Girone A della Serie C. L’Arzachena proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Pro Piacenza e in classifica ha 13 punti su undici partite giocate. Due lunghezze in meno per il Robur Siena, che ha all’attivo nove gare ed è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Lucchese.

Pro Vercelli-Alessandria 1 (ore 20.30)

Gara valida come recupero della terza giornata del Girone A della Serie C. La pro Vercelli proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Arzachena e in classifica ha 17 punti su otto partite giocate. Cinque lunghezze in meno per l’Alessandria, che ha all’attivo undici gare ed è reduce dalla sconfitta rimediata in casa dell’Entella.

Ternana-Feralpisalò 1 (ore 20.30)



Incontro valevole come recupero della terza giornata del Girone B della Serie C. La Ternana proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Imolese e in classifica ha 19 punti su nove partite giocate. Una lunghezza in meno per il FeralpiSalo, che ha all’attivo undici gare ed è reduce dalla sconfitta rimediata in casa della Sambenedettese.

Internacional-Atletico Mineiro 1 (ore 22.30)

Match valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato brasiliano. L’Internacional è in testa al gruppo con 11 punti, segue l’Azerbaigian a quota 9.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 novembre 2018

Arzachena-Novara under 2,5 (1,55)

Pro Patria-Robur Siena 1 (2,45)

Pro Vercelli-Alessandria 1 (1,68)

Ternana-Feralpisalò 1 (1,90)

Internacional-Atletico Mineiro 1 (1,85)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 224 euro