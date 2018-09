Ultimo giorno di Uefa Nations League. La Spagna a valanga sulla Croazia, ancora male l’Islanda. Bene Bosnia e Ungheria

Si è conclusa la prima tranche di Uefa Nations League, non tutte le squadre sembrano essere a pieno nel “mood” nella nuova competizione. Nella Lega D si sono disputati due match: San Marino – Lussemburgo e Moldavia – Bielorussia. Nella prima nominata la squadra ospite ha vinto 3-0 grazie alle reti di Chanot, Joachim e Sinani, nella seconda il risultato finale è stato di 0-0 con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Nella Lega C si sono affrontate Ungheria e Grecia, con i primi che sono usciti vincitori dal match per 2-1. Tutte le reti sono arrivate nel primo tempo: prima Sallai ha portato avanti la formazione ungherese, poi Manolas ha riportato la situazione in parità, e ,sulla sirena della prima frazione, i padroni di casa si sono riportati definitivamente in vantaggio. Sempre nella stessa lega si è disputato l’incontro tra Finlandia e Estonia, con gli scandinavi che sono riusciti ad ottenere i tre punti grazie al gol di Pukki al 12′. Nella Lega B si sono scontrate solamente Bosnia – Erzegovina e Austria con i bosniaci che, grazie alla rete di Edin Dzeko, sono riusciti ad ottenere i tre punti. Nella Lega A clamoroso scivolone della Croazia che ne prende 6 in casa della Spagna: Saul al 24′, Asensio al 33′ e l’autorete di Kalinic al 35′ sono state le marcature nel primo tempo. Nella ripresa Rodrigo al 49′ , Ramos al 57′ e Isco al 70′ chiudono definitivamente il conto per il 6-0 finale. Il migliore della sfida è stato sicuramente Asensio che ha collezionato tre assist e una rete, mentre nella Croazia al 20′ è uscito per infortunio Vrsaljko. Facile vittoria del Belgio in casa dell’Islanda: 3-0 il risultato finale. Nel primo tempo, in due minuti, la squadra belga ha siglato 2 reti con Hazard e Lukaku, sempre quest’ultimo nel finale di gara ha messo in ghiaccio la sfida.

Uefa Nations League, risultati dell’11 settembre

LEGA D

Moldovia – Bielorussia 0-0

San Marino – Lussemburgo 0-3

LEGA C

Finlandia – Estonia 1-0

Ungheria – Grecia 2-1

LEGA B

Bosnia-Erzegovina – Austria 1-0

LEGA A

Spagna – Croazia 6-0

Islanda – Belgio 0-3