Nations League – Lukaku e Hazard mandano al tappeto l’Islanda

Il tabellino di Islanda-Belgio 0-3 il risultato finale, vittoria sul velluto per la Nazionale di Roberto Martinez nel girone 2 della Lega A di UEFA Nations League.

REYKJAVIK – Termina con il risultato di 0-3 il match tra Islanda e Belgio valevole per il girone 2 della Lega A di UEFA Nations League. Match a lunghi tratti letteralmente dominato da parte dei Diavoli Rossi, che passano in vantaggio grazie al rigore di Hazard e raddoppiano subito dopo con Romelu Lukaku, che a dieci minuti dal termine firma anche la doppietta personale. Situazione che si fa gravemente complicata per l’Islanda, a zero punti in classifica dopo due partite e con una differenza reti pari a -9.

Islanda-Belgio 0-3, il tabellino del match

ISLANDA (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Ingason, Magnusson; Sigurjonsson, Bjarnason, Hallfredsson (84′ Traustason), Skulason (80′ Pallson); Sigurdsson; Bodvarson(71′ Sightorsson).

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Tielemans(80′ Dembele), Witsel, Carrasco (70′ Chadli) ; Mertens, Hazard (89′ T.Hazard); Lukaku

Reti: 29′ Hazard, 31′ Lukaku, 81′ Lukaku (B)

Ammonizioni: Saevarsson (I)

Espulsioni:

Recupero: 0′ pt, 3′ st

Stadio: Laugardalsvollur