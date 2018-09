Islanda – Belgio: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Islanda – Belgio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

REYKJAVIK – Domani sera, martedì 11 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Islanda – Belgio, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League. Da una parte c’è la compagine scandinava che ha cominciato in maniera pessima la nuova competizione perdendo 6-0 in casa della Svizzera. Esordio, invece, per il Belgio che pochi giorni fa ha battuto la Scozia in amichevole. I Diavoli Rossi sono reduci da un grande Mondiale come dimostra il terzo posto finale grazie alla vittoria maturata contro l’Inghilterra. I precedenti tra Islanda e Belgio vedono nettamente in vantaggio gli ospiti che hanno raccolto 9 vittorie in 9 partite mettendo a segno 32 gol mentre sono solo 6 le reti realizzate dalla Nazionale islandese.

QUI ISLANDA – La compagine islandese potrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Halldorsson in porta, pacchetto arretrato composto da Skulason e Saevarsson sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ingason e Sigurdsson. A centrocampo Gislason e Bjarnason sulle fasce mentre in cabina di regia con Palsson e Sigurdsson. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Sigurdarson e Bodvarsson.

QUI BELGIO – Martinez potrebbe schierare lo stesso undici che ha sconfitto la Scozia in amichevole: 3-4-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Boyata, Kompany e Vertonghen. A centrocampo Tielemans e Dembele in cabina di regia con Thorgan Hazard e Castagne sulle corsie esterne. In attacco spazio al tridente composto da Mertens, Lukaku e Hazard.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Skulason, Ingason, Sigurdsson, Saevarsson, Gislason, Palsson, Sigurdsson, Bjarnason, Sigurdsson, Bodvarsson. Allenatore: Hamren

BELGIO (3-4-3): Courtois; Boyata, Kompany, Vertonghen, Castagne, Dembelè, Tielemans, T.Hazard, Mertens, Lukaku, Hazard. Allenatore: Martinez

STADIO: Laugardalsvöllur

ARBITRO: Sergei Karasev (RUS)