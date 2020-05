UFFICIALE: Coppa Italia e poi i recuperi della 25.ma giornata di Serie A

Poco fa è terminata l’Assemblea di Lega, il calcio italiano riprenderà il 13 e il 14 giugno con le due semifinali di Coppa Italia.

ROMA – La Lega Calcio, al termine dell’Assemblea di stamane, ha ufficializzato che il campionato di Serie A, sospeso lo scorso 9 marzo a causa dell’emergenza legata alla Pandemia da COVID-19, riprenderà il prossimo 20 giugno. La decisione è stata ratificata nel corso della video conferenza tenutasi nella giornata di oggi. La Lega ha inoltre confermato il programma per la Coppa Italia. Le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) si disputeranno il 13 e il 14 giugno mentre la finale è in calendario per il 17 giugno. Il programma ufficiale si aprirà il weekend 20-21 giugno con i quattro recuperi della venticinquesima giornata:

Torino – Parma

Atalanta – Sassuolo

Verona – Cagliari

Inter – Sampdoria

Nel weekend del 22-24 giugno, il programma riprenderà regolarmente con la ventisettesima giornata: