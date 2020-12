Union Berlino – Borussia Dortmund: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Union Berlino – Dortmund di Venerdì 18 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13° giornata di Bundesliga

BERLINO – Venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 20:30, si giocherà Union Berlino – Dortmund, gara valida per la tredicesima giornata di Bundesliga. Non si tratta del primo match tra le due squadre, che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta la il Dortmund si era imposto per 5-0. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Dortmund e ne quotano la vittoria a 1.80. Negli ultimi cinque incontri l’Union Berlino ha conseguito 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta realizzando 9 gol e subendone 10. Il Dortmund invece ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 7 reti e subendone 9. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Ricordiamo che in Bundesliga alprimo posto c’é il Leverkusen con 25 punti , seguito da Lipsia e Bayern Monaco a quota 24.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NACIONAL (URU):. A disposizione:



RIVER PLATE (ARG):. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Le probabili formazioni di Union Berlino – Borussia Dortmund

L’Union Berlino potrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 con Luthe in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Friedrich-Knoche e da Trimmel e Lenz ai lati. A centrocampo Gentner e Andrich. Sulla trequarti Becker, Kruse e Bülter, di supporto all’unica punta Pohjanpalo.

Per gli ospiti probabile modulo 4-2-3-1 con Burki in porta, pacchetto difensivo composto da Hummels e Akanji nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Morey e Guerrero. A centrocampo Witsel e Bellingham esterne mentre davanti spazio a Brandt, Reus e Sancho alle spalle di Haaland.

UNION BERLINO (4-2-3-1): Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Gentner, Andrich; Becker, Kruse, Bülter; Pohjanpalo. Allenatore: Fischer.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Bellingham;, Brandt, Sancho, Reus; Haaland. Allenatore: Favre.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Union Berlino – Dortmund sarà trasmessa in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.