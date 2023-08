Universiadi volley femminile, Italia – Repubblica Ceca 3-0

Le Azzurre domani alle ore 14 disputeranno l’ultimo match contro la Germania nella finale per il quinto e sesto posto

L’Italia rialza la testa e supera la Repubblica Ceca. Dopo la sconfitta maturata ieri contro la Polonia nei quarti di finale delle Universiadi 2023 in corso di svolgimento a Chengdu (Cina), le azzurre di coach Alessandro Beltrami quest’oggi si sono imposte 3-1 (24-26, 28-26, 25-20, 25-19) sulla Repubblica Ceca nel match valevole i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

Dopo aver superato la fase a gironi con due vittorie, rispettivamente contro India e Hong Kong e dopo aver ceduto alla Polonia nei quarti di finale, una pronta reazione d’orgoglio dunque per la nazionale femminile azzurra. Perso il primo set, Battistoni e compagne si sono prontamente rifatte e dopo poco più di due ore di gioco sono riuscite a portarsi a casa il match contro una formazione ostica come quella ceca.

Cronaca della partita

Partita vibrante sin dalle prime battute. Primo set vede le due squadre essere sempre a contatto; l’Italia conquista il break di vantaggio sul 14-12. Vantaggio che le azzurre portano avanti fino al 23-18, momento in cui le atlete di coach Odrej ribaltano l’inerzia della gara e conquistano il primo parziale sul 24-26. Inizio di seconda frazione di gioco che vede le due compagini darsi ancora battaglia. La Repubblica Ceca tenta la fuga (16-19) ma le atlete di Beltrami raggiungono le avversarie sul 19-19. La battaglia sotto rete prosegue e nel finale l’Italia si è imposta ai vantaggi (28-26), trovando così la parità. Galvanizzate dalla vittoria del secondo set, le azzurre sono subito scattate in vantaggio nel terzo parziale. La nazionale italiana tiene alto il ritmo e nel finale chiude sul 25-20. Sulle ali dell’entusiasmo e forte del 2-1 complessivo acquisito, Battistoni e compagne si sono involate verso la vittoria, trovata sul 25-19 finale. Best scorer del match ancora una volta l’opposto azzurro Binto Diop, autrice di 25 punti.

Le azzurre torneranno in campo domani, sabato 5 agosto alle ore 14 (orario italiano), contro la Germania nella finale 5/6° posto. Formazione tedesca che si è aggiudicata l’altra semifinale per il 5/8° posto contro Hong Kong, superato 3-0 (25-14, 25-15, 25-15).

Tabellino

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-1 (24-26, 28-26, 25-20, 25-19)

ITALIA: Piva 1, Nwakalor 3, Battistoni, Gardini 8, Cecconello 10, Diop 25, Panetoni (L). Carletti 9, Morello 1, Cagnin 11, Sartori 5. N.e. Frosini. All. Beltrami.

REPUBBLICA CECA: Svobodova 23, Kneiflova 3, Kunkova 9, Kalhousova 1, Dlouha 9, Smidova 6, Kolarova (L). Virtova 8, Chaloupkova 1, Benedkova 3. N.e. Grabovska, Weidenthlerova. All. Odrej.

DURATA SET: 27’, 35’, 26’, 24’

ITALIA: 8 a, 9 bs, 13 mv, 28 et

REPUBBLICA CECA: 5 a, 14 bs, 8 mv, 29 et

QUARTI DI FINALE*

3 agosto, ore 11.30: Italia-Polonia 1-3 (22-25, 25-27, 25-16, 16-25)

3 agosto, ore 11.30: Brasile-Hong Kong 3-0 (25-14, 25-10, 25-16)

3 agosto, ore 14: Giappone-Germania 3-0 (25-21, 25-16, 25-13)

3 agosto, ore 14: Cina-Repubblica Ceca 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)

SEMIFINALI 5/8° POSTO*

4 agosto, ore 11.30: Hong Kong-Germania 0-3 (14-25, 15-25, 13-25)

4 agosto, ore 14: Italia-Repubblica Ceca 3-1 (24-26, 28-26, 25-20, 25-19)

SEMIFINALI 1/4° POSTO*

4 agosto, ore 11.30: Brasile-Giappone 2-3 (25-27, 25-20, 25-19, 15-25, 9-15)

4 agosto, ore 14: Polonia-Cina 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

*orari di gioco italiani