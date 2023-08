Universiadi volley maschile, Italia – Argentina 3-1: cronaca e risultato

Gli azzurri battono 3-1 l’Argentina e conquistano la semifinale dove affronteranno la Cina sabato 5 giugno alle ore 14

Ai Giochi internazionali universitari in Cina, la Nazionale maschile ha conquistato l’accesso alla semifinale. Gli azzurri, infatti, nel quarto di finale giocato a Chengdu hanno superato 3-1 (23-25, 25-16, 25-23, 25-21) l’Argentina. Buona la prestazione della nazionale tricolore che, grazie a un buon rendimento generale, è riuscita a conquistare in rimonta una preziosa vittoria che la proietta tra le migliori quattro formazioni del torneo.

L’Italia scenderà nuovamente in campo domani 5 agosto alle ore 14 (italiane) per sfidare in semifinale la Cina, che ha superato nel suo quarto di finale il Portogallo con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-19, 25-17).

Cronaca della partita

Nella gara di oggi gli azzurri hanno lottato e con determinazione hanno conquistato il meritato successo. Il primo set ha sorriso all’Argentina con i sudamericani che si sono imposti in volata (25-23). Completamente diverso il secondo parziale, nel quale la nazionale azzurra ha preso il comando fin dalle prime battute e ha scavato un solco tra sé e gli avversari fino al conclusivo (25-16). Nel terzo, al termine di una bella battaglia sotto rete, Recine e compagni hanno chiuso in proprio favore il set (25-23). Nel quarto è stata ancora l’Italia a tenere il pallino del gioco con gli azzurri bravi a contrastare ogni tentativo dell’Argentina di portare la gara al tie-break (25-21).

Miglior realizzatore del match è stato Giulio Magalini autore di 17 punti; in doppia cifra per l’Italia anche Tim Held, (15 punti) e Francesco Recine (12 punti).

Il tabellino

ITALIA-ARGENTINA 3-1 (23-25, 25-16, 25-23, 25-21)

ITALIA: Sala 2, Magalini 17, Caneschi 7, Porro 3, Recine 12, Cortesia 6, Catania (L). Pol 1, Gardini 1, Vitelli. N.e. Salsi. All Leoni

ARGENTINA: Soria 10, Balague 13, Conde 7, Salazar 7, Giraudo 7, Gomez 9, Scarpa (L), Ponzio, Diaz, Gallardo 1. N.e. Novas Ruiz. All. Darraidou

DURATA SET: 25’, 23’, 29’, 26’

ITALIA: 7 a, 13 mv, 28 et

ARGENTINA: 4 a, 8 mv, 34 et

Risultati e calendario quarti di finale *

Polonia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)

Cina-Portogallo 3-0 (25-23, 25-19, 25-17)

Italia-Argentina 3-1 (23-25, 25-16, 25-23, 25-21)

4 agosto ore 14 Iran-Germania

Semifinali 1°-4 posto

5 agosto ore 11.30 Polonia – vincente tra Iran e Germania

5 agosto ore 14 Italia-Cina

*orari di gioco italiani