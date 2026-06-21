Uruguay-Capo Verde: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Uruguay-Capo Verde di Lunedi 22 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

MIAMI – Lunedi 22 giugno, alle ore 00:00 italiane, allo stadio “Miami Stadium” di Miami, andrà in scena Uruguay-Capo Verde, match valido per la seconda giornata del Girone H dei Mondiali 2026. Nella sorpresa del torneo, all’esordio Capo Verde ha pareggiato 0-0 con la Spagna campione 2010. Il portiere 40enne Vozinha è stato l’eroe e i suoi follower sono esplosi in un giorno.

Dopo i pareggi della prima giornata, il gruppo H è ancora tutto da decidere. La Celeste, dopo aver mezzo floppato l’esordio con l’Arabia Saudita, deve per forza vincere per continuare la sua avventura Mondiale. La nazionale di Bielsa conosce l’importanza del match, ma conosce anche un avversario come Capo Verde che nella sua prima storica partita in Coppa del Mondo si è tolta il lusso di frenare sullo 0-0 i campioni d’Europa della Spagna. A Miami, dunque, in palio punti decisivi per proseguire il cammino in Stati Uniti, Canada e Messico. /p>

Le quote rivolte ai Mondiali a proposito della sfida tra Uruguay e Capo Verde evidenziano un pronostico nettamente favorevole alla formazione sudamericana, proposta vincente a 1.44. Sale addirittura a 7.50 il successo attribuito agli africani. Il pareggio è offerto a 4.10. Anche i mercati relativi ai gol suggeriscono una gara piuttosto chiusa. Il No per entrambe le squadre a segno è infatti favorito a 1.44 rispetto al 2.45 del Sì. Nella stessa direzione va il mercato sul totale delle reti, con l’Under 2.5 a 1.57 nettamente avanti rispetto all’Over 2.5 a 2.20.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI URUGUAY-CAPO VERDE]

URUGUAY: Muslera F., Varela G., Caceres S., Olivera M., Sanabria J., Ugarte M., Bentancur R., Canobbio A., Valverde F., Araujo M., Vinas F.. A disposizione: Aguirre R., Bueno S., de la Cruz N., Gimenez J., Martinez E., Mele S., Nunez D., Pellistri F., Piquerez J., Rochet S., Rodriguez B., Vina M., Zalazar R. Allenatore: Bielsa M..



CAPO VERDE: Vozinha, Moreira S., Lopes R., Borges D., Lopes Cabral S., Lenini K., Arcanjo T., Mendes R., Monteiro J., Rodrigues G., Benchimol. A disposizione: Cabral J., Costa L., Da Costa N., dos Santos CJ, Duarte D., Duarte L., Joao Paulo, Livramento D., Pina W., Pires K., Rosa M., Semedo W., Semedo Y., Stopira, Varela H. Allenatore: Leitao Brito P..



Reti:

Muslera F., Varela G., Caceres S., Olivera M., Sanabria J., Ugarte M., Bentancur R., Canobbio A., Valverde F., Araujo M., Vinas F..Aguirre R., Bueno S., de la Cruz N., Gimenez J., Martinez E., Mele S., Nunez D., Pellistri F., Piquerez J., Rochet S., Rodriguez B., Vina M., Zalazar R.Bielsa M..Vozinha, Moreira S., Lopes R., Borges D., Lopes Cabral S., Lenini K., Arcanjo T., Mendes R., Monteiro J., Rodrigues G., Benchimol.Cabral J., Costa L., Da Costa N., dos Santos CJ, Duarte D., Duarte L., Joao Paulo, Livramento D., Pina W., Pires K., Rosa M., Semedo W., Semedo Y., Stopira, Varela H.Leitao Brito P..

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Eskas (Norvegia). Coadiuvato dagli assistenti Engan-Bashkevin (Norvegia) e quarto uomo Penso (Stati Uniti).

La presentazione del match

COME ARRIVA LA URUGUAY – L’Uruguay si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Fernando Muslera; in difesa la linea a quattro è composta da Nahitan Nández, Mathías Olivera, Martín Cáceres e Guillermo Varela. A centrocampo agiscono Nicolás de la Cruz, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde, chiamati a garantire qualità e intensità nella manovra. In attacco il tridente formato da Matías Viña, Maximiliano Araújo e Agustín Canobbio rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il commissario tecnico Marcelo Bielsa.

COME ARRIVA LA CAPO VERDE – Capo Verde si schiera con il 4-1-4-1: tra i pali c’è Vozinha; in difesa la linea a quattro è composta da Moreira, Lopes, Borges e L. Cabral. Davanti alla difesa agisce Lenini come mediano, con Mendes, L. Duarte, Monteiro e J. Cabral sulla linea di centrocampo a supporto della manovra offensiva. In attacco il riferimento centrale è Livramento, unica punta del sistema scelto dal ct Bubista Brito.

Le probabili formazioni

URUGUAY(4-3-3):Muslera, Sanabria, Olivera, Caceres, Varela, De la Cruz, Bentancur, Valverde; Vinas, M.Araujo, Canobbio. Allenatore: Bielsa.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, L.Cabral; Lenini; Mendes, L.Duarte, Monteiro, J,Cabral; Livramento. Allenatore: Brito.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Uruguay-Capo Verde, valida per la seconda giornata del Girone H dei Mondiali 2026, verrà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite app per smart tv compatibili.