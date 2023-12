Vastogirardi – Atletico Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vastogirardi – Atletico Ascoli di Mercoledì 6 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il recupero della 13° giornata di Serie D – Girone F

VASTOGIRARDI – Mercoledì 6 dicembre 2023 , alle ore 14:30 scendono in campo Vastogirardi – Atletico Ascoli per il recupero della giornata 13 del campionato Serie D – Girone F . Sarà l’arbitro Giuseppe Costa della sezione di Catanzaro a dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio Filippo di Tella . Sarà coadiuvato dagli assistenti Angelo Celestino di Reggio Calabria e Raffaele Trapasso di Vibo Valentia . La squadra molisana é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.15 mentre il pareggio è dato a 3.05 e la sconfitta a 3.20.

Nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 6 reti e ha subito 4 . Nell’ultimo turno ha perso 1-0 a L’Aquila interrompendo una serie positiva durata 4 turni e iniziata con il successo casalingo contro il Chieti . La classifica si è fatta più rosea nelle ultime giornate dove è stato messo da parte l’ultimo posto e solo un punto è il distacco dalla zona salvezza . Questo scontro diretto potrebbe significare molto soprattutto dal punto di vista del morale – Il bilancio dell’Atletico Ascoli é invece di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5; 4 reti fatte e 3 subite. A secco di successi da tre turni la squadra arriva dai pareggio casalinghi prima del derby con il Fano poi in quello con il Fossombrone . Secondo peggio attacco del girone vanta tuttavia una buona difesa con 12 gol subiti in 13 partite giocate . La società ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo attaccante Michele Cesario classe 1994 nella scorsa stagione in forza al Chieti .

Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 14:30 , con la consueta diretta testuale. Sguardo alla classifica aggiornata dove la Sambenedettese è in vetta Serie D – Girone F con 29 , seguita da Campobasso con 27 e Avezzano con 25 quindi Chieti e L’Aquila 24, Roma City e Notaresco 23 .

Marmorini: “La partita di L’Aquila ci ha insegnato e anche se abbiamo perso abbiamo sicuramente imparato qualcosa”

“Il passato ci serve solo per migliorare il futuro. La partita di L’Aquila ci ha insegnato e anche se abbiamo perso abbiamo sicuramente imparato qualcosa. Adesso tutte le nostre energie sono per la partita di domani che rappresenta un momento importante sia per noi che per i nostri avversari. Lisi è entrato molto facilmente nel nostro contesto, sia per merito suo sia per merito della squadra. È un giocatore piuttosto duttile che può ricoprire più ruoli offensivi nella nostra formazione. Sarà sicuramente una pedina importante per il futuro”.

I convocati del Vastogirardi

Portieri: Caravano, Cerroni, Nappo

Difensori: Bontempi, Camara, Caterino, Panaro, Ruggieri, Tocco, Visani

Centrocampisti: Acunzo, Antinucci, Antogiovanni, Ceccuzzi, Cesaroni, Iacullo, Lisi, Salatino, Zuccherato

Attaccanti: Caon, Ferrara, Fontana, Iacovetta

Seccardini alla vigilia della partita

“Sono del pensiero che il nostro futuro, i nostri obiettivi dobbiamo coltivarli giorno per giorno. La prestazione di domenica rispecchia la dedizione che i ragazzi stanno avendo nelle sedute d’allenamento e dell’applicazione che loro stessi stanno avendo rispetto al lavoro che io e lo staff stiamo proponendo e portando avanti. La partita che ci aspetta domani sarà impegnativa, contro un avversario ostico, ma noi siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo. E’ sotto gli occhi di tutti che nelle ultime 3 partite il tabellino dei nostri gol è rimasto a zero ma nonostante questo la squadra, oltre ad esprimersi bene nei primi due terzi di campo, ha prodotto numerose occasioni da gol. Per essere efficaci ed incisivi ci sta mancando solamente un pizzico di furbizia e malizia sotto porta, allo stesso tempo sono altrettanto convinto che continuando ad insistere su questa strada, continuando a mettere i nostri giocatori nelle condizioni di poter calciare, i gol arriveranno. Non dimentichiamoci che nelle prime due partite della mia gestione abbiamo realizzato quattro reti, continuiamo quindi a lavorare sulle nostre idee senza caricarci di troppe pressioni”.

Probabili formazioni di Vastogirardi – Atletico Ascoli

VASTOGIRARDI: Cerroni, Camara, Panaro, Acunzo, Ruggieri, Visani, Caon, Ceccuzzi, Fontana, Salatino, Iacullo. Allenatore: Marmorini.

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin, Severini, Andreucci, Vechiarello, Olivieri, Valentino, Traini, Minicucci. Allenatore: Simone Seccardini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Vastogirardi – Atletico Ascoli , valevole per la giornata 13 del campionato Serie D – Girone F , sarà visibile in diretta streaming sul canale del Vastogirardi con link disponibile sulla pagina Facebook. Costo della partita 6,90 euro.