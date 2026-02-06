Velasco e De Giorgi guideranno sei incontri formativi FIPAV 2026

La FIPAV lancia sei incontri formativi con Velasco e De Giorgi: corsi aperti a tecnici, dirigenti, atleti e uditori tramite TicketOne

La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato un nuovo ciclo di incontri dedicati alla formazione, che vedrà protagonisti i due Commissari Tecnici Campioni del Mondo: Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi. Un’iniziativa che punta a valorizzare la cultura del lavoro di squadra e a offrire strumenti concreti a tecnici, dirigenti e atleti in vista delle prossime stagioni internazionali.

I corsi saranno aperti a tutti i tesserati FIPAV, dagli allenatori di ogni livello – che potranno assolvere gli obblighi di aggiornamento regionale e territoriale – ai dirigenti e agli atleti. La grande novità di quest’anno è la possibilità di partecipare come uditori, acquistando i biglietti tramite TicketOne: un’apertura che permetterà anche ai non tesserati di assistere alle lezioni dei due CT. Ulteriori dettagli operativi saranno comunicati nelle prossime settimane.

In totale saranno sei appuntamenti, programmati prima dell’avvio delle stagioni agonistiche che vedranno le Nazionali impegnate nella Volleyball Nations League e nei Campionati Europei. Il primo incontro sarà affidato a Julio Velasco, il 2 marzo al PalaBigMat di Firenze. A seguire, il 9 marzo, sarà il turno di Ferdinando De Giorgi al PalaSport “Luciano Marani” di Budrio (BO).

Calendario completo degli incontri

Relatore: Julio Velasco

2 marzo – Firenze Pala BigMat, Via del Cavallaccio 18

Pala BigMat, Via del Cavallaccio 18 16 marzo – Milano Centro Pavesi FIPAV, Via Francesco de Lemene 3

Centro Pavesi FIPAV, Via Francesco de Lemene 3 30 marzo – Messina PalaRescifina, Via degli Agrumi

Relatore: Ferdinando De Giorgi