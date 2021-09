Venezia – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Venezia – Torino del 27 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A

VENEZIA – Lunedì 27 settembre alle ore 20.45 si giocherà Venezia – Torino, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Zanetti che viene dalla sconfitta esterna contro il Milan ed in classifica occupa la terzultima posizione con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Juric che è reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio ed in classifica occupa la nona posizione, insieme all’Udinese, con 9 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VENEZIA-TORINO IN DIRETTA Lunedì 27 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Zanetti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Maenpaa in porta, pacchetto difensivo composto da Ebuehi e Molinaro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Caldara e Ceccaroni. A centrocampo Vacca in cabina di regia con Peretz e Busio mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Aramu, Henry e Johnsen.

QUI TORINO – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, pacchetto difensivo composto da Djidji, Bremer e Rodriguez. A centrocampo Mandragora e Pobega in cabina di rgia con Singo e Ansaldi sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pjaca e Brekalo alle spalle di Sanabria.

Le probabili formazioni di Venezia – Torino

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric

STADIO: Pierluigi Penzo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezia – Torino, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202). Nel primo caso gli abbonati potranno assistere al match scaricando l’app su una moderna smart tv, oppure, per chi è provvisto di un normale televisore, utilizzando una console di gioco Xbox o PlayStation o dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast; nel secondo caso il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite. Venezia – Torino sarà visibile anche in diretta streaming, o su DAZN (scaricando l’app su pc, smartphone o tablet o semplicemente accedendo al sito ufficiale della piattaforma) oppure su Sky, tramite SkyGo, l’applicazione utilizzabile dagli abbonati all’emittente satellitare.