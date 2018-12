Viktoria Plzen – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Viktoria Plzen – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo G di Champions League, calcio d’inizio alle ore 18.55

PLZEN – Mercoledì 12 dicembre alle ore 18.55 andrà in scena Viktoria Plzen – Roma, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Sfida utile soltanto ai padroni di casa che in campionato sono reduci da due vittorie consecutive mentre in Champions vengono dalla vittoria contro il CSKA Mosca. I cechi sono quarti in classifica con 4 punti e possono ancora sperare nella terza posizione, utile per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Dall’altra parte c’è la compagine giallo-rossa che, nonostante la qualificazione agli ottavi, sta vivendo un periodo nero. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, pareggio clamoroso a Cagliari per la squadra di Di Francesco che occupa la settima piazza.

Mercoledì 12 dicembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18:55 la webcronaca della partita.

QUI VIKTORIA PLZEN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Hruska in porta, pacchetto difensivo composto da Reznik e Limbersky sulle corsie esterne mentre nel mezzo Hejda e Hubnik. A centrocampo Prochazka e Hrosovsky in cabina di regia mentre davanti Petrzela, Horava e Kopic alle spalle di Chory.

QUI ROMA – Ampio turnover per Di Francesco che manderà in campo i suoi con un modulo speculare: 4-2-3-1 con Mirante in porta, pacchetto arretrato composto da Santon e Luca Pellegrini sulle fasce mentre nel mezzo Juan Jesus e Marcano. A centrocampo Riccardi e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti Kluivert, Pastore e Perotti alle spalle di Schick.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 sul satellite, 382 o 112 sul digitale) e Sky Sport (252 sul satellite, 385 o 115 sul digitale)

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen – Roma

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petrzela, Horava, Kopic; Chory. Allenatore: Vrba

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Jesus, Marcano, Lu. Pellegrini; Riccardi, Nzonzi; Kluivert, Pastore, Perotti; Schick. Allenatore: Di Francesco