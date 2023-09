Virtus Entella – Ancona 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Entella – Ancona di Sabato 2 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata di Serie C – Girone B

CHIVARI – Sabato 2 settembre 2023 , andrà in scena Entella – Ancona , match valido per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone B . Calcio di inizio previsto per le ore 20:45 . Le squadre si trovano a incontrarsi dopo l’ultimo precedente del 26 febbraio 2023 quando la Entella si è imposta con il risultato di 0-3 . Complessivamente in liguria il bilancio è di 5 successi per i locali e un pareggio. L’incontro si svolgerà nello stadio e sarà diretto dall’arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena. Sarà coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Manuel Marchese di Pavia; quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio.. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la squadra ligure e ne quotano la vittoria a 1.61 mentre il pareggio è dato a 3.65 e la sconfitta a 4.65. L’Entella ha inanellato 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 9 reti e subendone 7 . L’Ancona é reduce da 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 5 reti e subito 4 . Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Entella – Ancona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che in Serie C – Girone B guidano in classifica la squadra Carrarese assieme a Pontedera e Arezzo con 3 punti .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ENTELLA – ANCONA]

Volpe alla vigilia

“La voglia di tornare a giocare è tanta, c’è curiosità per questa prima partita. È il primo atto di un campionato molto competitivo, i punti iniziano a pesare già da subito. Le partite sono sempre difficili, c’è anche l’incognita della prima uscita. L’Ancona ha allestito un’ottima squadra, noi partiamo nel nostro stadio e davanti alla nostra gente, dobbiamo cercare di partire con il piede giusto. Trascinare il pubblico è un nostro compito, tutto passa dalle nostre prestazioni. Suderemo la maglia e daremo il massimo per rappresentare al meglio questa società, questa città e questi tifosi”.

Donadel alla vigilia

“Abbiamo tutti delle aspettative, io mi attendo riscontri positivi dalla squadra, ognuno dei calciatori attende risposte individuali. Però è la prima partita vera per noi, non bisogna caricarla di troppi significati. In allenamento dimostriamo la capacità di esprimere una grande intensità. Ecco, sono curioso di vedere se i miei saranno capaci di ripeterla in una partita vera come quella che ci attende. Affrontiamo un’Entella che da quando ha come presidente Gozzi, e sono una quindicina di anni, parte sempre per vincere. Loro sono molto forti. Ma lo siano anche noi. Non vedrete mai la mia Ancona accontentarsi del punticino. E’ una mentalità che non mi appartiene. Noi ci alleniamo avendo il proposito di vincere tutti gli incontri che dobbiamo disputare. Non avrebbe senso il contrario. Questo non lo so, potrò rispondere dopo il girone di andata. Non conosco nel dettaglio tutte le altre, le amichevoli dicono poco. Noi siamo una squadra nuova per metà con dodici acquisti. Dobbiamo diventare un gruppo prima possibile. Più rapidamente ci riusciremo e maggiori saranno le nostre possibilità di portare a casa vittorie. Sono soddisfatto della nostra campagna acquisti. C’è stata chiarezza subito. Condivido la strategia del club che viene da una storia recente travagliata. Questa società è solida e ha una visione. Abbiamo perseguito il nostro progetto tecnico all’interno dei paletti previsti. Ho avuto l’opportunità di lavorare in ritiro con una buona parte dell’organico già a disposizione. Con il trascorrere delle settimane siamo intervenuti cercando di colmare le lacune. Precedenti sempre favorevoli all’Entella? Non esistono tabù nel calcio che prima o poi non vengano abbattuti. Magari il ricordo della rimonta subita lo scorso anno a Chiavari potrebbe essere uno stimolo in più per quelli che c’erano. I tifosi? Sia a Cingoli che al Passetto ci hanno caricati di entusiasmo. Una passione che per noi è un onore e una grande responsabilità”.

Probabili formazioni di Virtus Entella – Ancona

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini; Zappella, Petermann, Tascone, Tomaselli; Mosti; Disanto, Zamparo. Allenatore: Volpe

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco, Cella, Barnabà; Basso, Nador, Gatto, Paolucci, Martina; Spagnoli, Cioffi. Allenatore: Donadel

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Entella – Ancona , valida per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone B , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 255. Per lo streaming a disposizione Sky Go e Now Tv.