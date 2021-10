Virtus Francavilla – Bari: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Virtus Francavilla – Bari del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica 24 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, andrà in scena Virtus Francavilla – Bari, incontro valido per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Palermo e in classifica sono terzi (a pari merito con Foggia, Monopoli, Palermo e Taranto), con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 8 reti fatte e 8 subite. A quota 24 troviamo la capolista Bari, a +4 dalla diretta inseguitrice, con un percorso di 7 vittorie e 3 pareggi con 20 reti fatte e 7 subite; i biancorossi sono reduci dal pari casalingo per 1-1 contro il Bari. A dirigere il match sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina della sezione di Parma e Luca Dicosta della sezione di Novara. Quarto Ufficiale Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Probabile modulo 3-5-2 per la Virtus Francavilla con Milli in porta e difesa composta da Idda, Miceli e Caporala. In cabina di regia Prezioso con Carella e Tchetchoua; Pierno ed Enyan sulle fasce. Davanti Perez e Ventola.

QUI BARI – Mignani dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-1-2 con Frattali in porta e retroguardia composta da Pucino, Di Cesare, Terranova e Ricci in mezzo. A centrocampoMallamo, Maita e D’Errico. Sulla trequarti Botta, di supporto alla coppia formata da Cheddira e Simeri.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Bari

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Milli; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella, Prezioso, Tchetchoua, Enyan; Ekuban, Ventola. Allenatore: Taurino.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta, Cheddira, Simeri. Allenatore: Mignani.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Virtus Francavilla – Bari verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.