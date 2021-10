Renate – Triestina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Renate – Triestina del 24 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C

RENATE – Domenica 24 ottobre, alle ore 17.30, andrà in scena Renate – Triestina, incontro valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Lecco e in classifica sono terzi con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Mantova e sono ottavi a quota 15 punti con un percorso di 4 partite vinte, 3 pareggiate e 3 pers3. A dirigere il match sarà Domenico Leone di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello di Latina e Andrea Maria Masciale di Molfetta; quarta ufficiale Davide Gandino di Alessandria.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI RENATE – Mister Cevoli opta per il 4-3-1-2. In porta Drago, davanti a lui Anghileri, Silva, Possenti ed Esposito. A centrocampo Baldassin, Ranieri e Celeghin. In avanti Galuppini alle spalle di Rossetti e Chakir.

QUI TRIESTINA – La formazione di Bucchi potrebbe adottare un modulo 3-5-2, con Martinez tra i pali e Negro, Ligi e Lopez a comporre il pacchetto difensivo. In cabina di regia Giorno con Crimi e Galazzi; sulle corsie Rapisarda e Iotti. Natalucci alle spalle della coppia d’attacco formata da Trotta e De Luca.

Le probabili formazioni di Renate – Triestina

RENATE (4-3-1-2): Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Rossetti, Chakir. Allenatore: Cevoli

TRIESTINA (3-5-2): Martinez; Negro, Ligi, Lopez; Rapisarda, Crimi, Giorno, Galazzi, Iotti; Natalucci, Trotta, De Luca. Allenatore: Bucchi.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Renate – Triestina verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.